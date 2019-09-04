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De vuelta a la rutina
20% de descuento con el cupón* B2R20
Descatalogado
1 modo
3 ajustes de intensidad
1 cabezal de cepillado
Se ha demostrado clínicamente que mejora la salud de las encías de tres formas: reduce el enrojecimiento, la hinchazón y el sangrado
Con una eliminación de la placa superior a lo largo de la línea de las encías, este cepillo dental ayuda a reducir la gingivitis hasta un 100 % mejor que el cepillado manual en dos semanas.
Con tres ajustes de intensidad personalizables (bajo, medio y alto) para que puedas seleccionar el nivel de potencia adecuado y garantizar que el cepillado a lo largo de la línea de las encías te resulta cómodo. Después de 1,5 segundos de cepillado, deberás pulsar dos veces el botón de encendido para cambiar de modo. Una vez para detener el cepillado y dos veces para cambiar.
4.4
de 4
106
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
José Antonio
04/09/2019
España
Comprador verificado
Completamente satisfactorio
Lo califico de excelente porque cumple con lo anunciado y con mis expectativas. El único inconveniente que le veo es la dificultad de hallar repuestos originales de la marca.
Ventajas
La calidad; muy digna de Philips
Contras
La dificultad de encontrar cepillos originales de repuesto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6601/29 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6601/29 Cepillo dental eléctrico sónico
Louby
06/04/2020
United Kingdom
Comprador verificado
I love my toothbrush
It cleans in a different way than most other electric toothbrushes You cannot damage your gums by pressing too hard.
Ventajas
Battery life is excellent. Lasts 4-6 weeks
Contras
none
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
Ws49
07/02/2019
United Kingdom
Has 3 intense settings
A fantastic toothbrush that cleans your teeth leaving them feeling squeaky clean and a healthier mouth. Have used this model previously and bought one again as the old one died on me after a few years.
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
Esta reseña se realizó para 3 Series gum health HX6631/13 Sonic electric toothbrush
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza