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  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos
  • Dientes más blancos y más sanos

Philips Sonicare HealthyWhiteCepillo dental eléctrico sónico

HX6711/02

4.2
| (723) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Dientes más blancos y más sanos
A todos nos encantan las sonrisas blancas y brillantes. Deja que el blanco natural de tus dientes brille con luz propia. Está demostrado que el cepillo Sonicare HealthyWhite HX6711/02 elimina las manchas del día a día en solo dos semanas, si se utiliza el modo Limpieza y blanqueamiento.
Ver todos los beneficios

El cepillo definitivo para unos dientes más blancos

Dientes más blancos y más sanos

  • 2 modos

  • 1 cabezal de cepillado

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La exclusiva acción dinámica del cepillo Philips Sonicare alcanza de forma suave y eficiente las zonas interdentales y la línea de las encías.

El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado

El temporizador de dos minutos ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado

El temporizador de 2 minutos de este cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a garantizar el tiempo de cepillado recomendado por los profesionales

El temporizador de intervalos QuadPacer fomenta el cepillado completo

El temporizador de intervalos QuadPacer fomenta el cepillado completo

El temporizador de intervalos de 30 segundos indica cuando has completado cada cuadrante de la boca y te avisa para que sigas por otro para obtener una limpieza más consistente en toda la boca

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.2

de 4

723

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

24/04/2020

España

España

Empleado de Philips

Elimina manchas superficiales en solo dos semanas.

[Employee of philipsglobal] Muy buen cepillo sónico que es capaz incluso de eliminar manchas superficiales en solo dos semanas. Dos minutos de limpieza + 30 segundos de blanqueamiento.

Ventajas

Su tecnología sónica consigue una limpieza excepcional.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

24/08/2019

España

España

Muy bueno. Me alegro de haber cambiado mi cepillo electrico tradicional

No defrauda. Sonic es un excelente sistema de higiene. Este cepillo cumple con todas las características indicadas en la web.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6762/35 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6762/35 Cepillo dental eléctrico sónico

09/08/2018

España

España

Los cabezales son muy buenos.

Que viene en un pack y son super buenos y la batería aguanta mucho.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6711/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza