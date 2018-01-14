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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
3 modos
1 cabezal de cepillado
La acción de limpieza dinámica y el contacto directo más amplio con cada diente de este cepillo han demostrado que eliminan las manchas diarias y ayudan a mantener los dientes más blancos de forma natural.
2 minutos de modo Limpieza, con 30 segundos adicionales en modo Blanqueamiento para insistir en los dientes anteriores. Elimina las manchas del día a día. Por ejemplo, las causadas por café, té, tabaco y vino tinto. Blanquea los dientes al menos 2 tonos en tan solo 2 semanas.*
Para una limpieza diaria excepcional. Ayuda a mantener los resultados de los tratamientos de blanqueamiento.
4.2
de 4
534
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
jadanero
14/01/2018
España
Al principio en casa se quejaron, ahora no hay quien se lo quite a nadie
Maravillosos cepillos por ultrasonido al que, en principio, tarda uno en acostumbrarse, luego es increíble su uso.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6732/37 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6732/37 Cepillo dental eléctrico sónico
Anna81
20/02/2015
España
Anna81
Lo tengo hace tiempo y no lo cambio por otros. Sin cuestión es el mejor.
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico
josemartinez
18/07/2013
España
Se nota desde el primer cepillado.
He tenidos varios cepillos eléctricos de los que se pueden comprar en cualquier supermercado y siempre me he decepcionado porque no hacían su trabajo por la falta de potencia y que la poca que tenían la perdían en poco tiempo, es por eso que he decidido gastarme un poco más y probar este producto. En el primer cepillado que he probado con el programa "clean & white" ya he visto resultados satisfactorios. Mis dientes han quedado sin manchas, uniformes de color e incluso suaves al tacto con la lengua. Como después de la limpieza dental del dentista practicamente. Estoy seguro que con el tiempo se notará más aun.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual