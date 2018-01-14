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Descatalogado

Philips Sonicare HealthyWhiteCepillo dental eléctrico sónico

HX6731/02

4.2
| (534) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Dientes más blancos y más sanos
A todos nos encantan las sonrisas blancas y brillantes. Deja que el blanco natural de tus dientes brille con luz propia. Está demostrado que el cepillo Sonicare HealthyWhite elimina las manchas del día a día en solo dos semanas, si se utiliza con regularidad el modo Limpieza y blanqueamiento.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

El cepillo definitivo para unos dientes más blancos

Dientes más blancos y más sanos

  • 3 modos

  • 1 cabezal de cepillado

Dientes más blancos de forma natural gracias a la tecnología sónica patentada

Dientes más blancos de forma natural gracias a la tecnología sónica patentada

La acción de limpieza dinámica y el contacto directo más amplio con cada diente de este cepillo han demostrado que eliminan las manchas diarias y ayudan a mantener los dientes más blancos de forma natural.

Modo Limpieza y blanqueamiento: probado, elimina las manchas

Modo Limpieza y blanqueamiento: probado, elimina las manchas

2 minutos de modo Limpieza, con 30 segundos adicionales en modo Blanqueamiento para insistir en los dientes anteriores. Elimina las manchas del día a día. Por ejemplo, las causadas por café, té, tabaco y vino tinto. Blanquea los dientes al menos 2 tonos en tan solo 2 semanas.*

Modo Limpieza: modo estándar de 2 minutos de duración

Para una limpieza diaria excepcional. Ayuda a mantener los resultados de los tratamientos de blanqueamiento.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

534

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

14/01/2018

España

España

Al principio en casa se quejaron, ahora no hay quien se lo quite a nadie

Maravillosos cepillos por ultrasonido al que, en principio, tarda uno en acostumbrarse, luego es increíble su uso.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6732/37 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6732/37 Cepillo dental eléctrico sónico

20/02/2015

España

España

Anna81

Lo tengo hace tiempo y no lo cambio por otros. Sin cuestión es el mejor.

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico

18/07/2013

España

España

Se nota desde el primer cepillado.

He tenidos varios cepillos eléctricos de los que se pueden comprar en cualquier supermercado y siempre me he decepcionado porque no hacían su trabajo por la falta de potencia y que la poca que tenían la perdían en poco tiempo, es por eso que he decidido gastarme un poco más y probar este producto. En el primer cepillado que he probado con el programa "clean & white" ya he visto resultados satisfactorios. Mis dientes han quedado sin manchas, uniformes de color e incluso suaves al tacto con la lengua. Como después de la limpieza dental del dentista practicamente. Estoy seguro que con el tiempo se notará más aun.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite HX6731/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza

  2. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual