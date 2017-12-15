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    • Dientes más blancos con un cepillado suave. Dientes más blancos con un cepillado suave. Dientes más blancos con un cepillado suave.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Cepillo dental eléctrico sónico

      HX6877/28

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Dientes más blancos con un cepillado suave.

      Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que blanqueas los dientes en 1 semana.

      Más información

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      ProtectiveClean 6100
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      ProtectiveClean 6100

      Cepillo dental eléctrico sónico

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      Dientes más blancos con un cepillado suave.

      Blanquea los dientes en tan solo 1 semana.

      • Sensor de presión incorporado
      • Tres modos, Tres intensidades
      • 2 x función BrushSync
      • Estuche de viaje
      Blanquea los dientes en solo una semana

      Blanquea los dientes en solo una semana

      Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas han demostrado que blanquean los dientes en tan solo una semana.

      Tres modos y tres ajustes de intensidad

      Tres modos y tres ajustes de intensidad

      Este cepillo dental dispone de tres modos y tres intensidades para personalizar el cepillado. El modo Limpieza es el modo estándar para disfrutar de una limpieza superior; el modo Blanqueamiento resulta ideal para eliminar manchas superficiales y el modo Cuidado de las encías añade un minuto adicional de cepillado de menor intensidad, de modo que puedas masajear suavemente las encías. Las tres intensidades te permiten deslizar el dedo de izquierda a derecha para alternar de mayor a menor intensidad.

      Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales

      Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales

      Puedes estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.

      Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

      Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

      Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

      Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza

      Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza

      Cepillarse con demasiada fuerza puede dañar los dientes y las encías. Para evitarlo, el Philips Sonicare ProtectiveClean emite un suave sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión.

      Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

      Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

      Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite utilizar el emparejamiento de modo inteligente y emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

      Los cabezales de cepillado seleccionan el modo y la intensidad óptimos

      Los cabezales de cepillado seleccionan el modo y la intensidad óptimos

      ¿Te preguntas qué modo e intensidad deberías utilizar? Deja de preguntártelo. El emparejamiento de modo BrushSync le indica a tu mango inteligente el cabezal que estás utilizando. De esta forma, si usas un cabezal de cepillado para el cuidado de las encías, el cepillo dental sabrá seleccionar el modo e intensidad óptimos para tus encías. Lo único que tienes que hacer es pulsar el botón de encendido.

      Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

      Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

      Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Pero nuestra tecnología BrushSync registra durante cuánto tiempo ha estado utilizando el cabezal del cepillo y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto te avisará. Así, puedes estar seguro de que tus cabezales de cepillado funcionan correctamente.

      Fomentando un cepillado a fondo

      Fomentando un cepillado a fondo

      ¿Necesitas un cepillo dental eléctrico con temporizador? Nuestro QuadPacer te permite saber cuándo has empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro SmarTimer te informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

      Hace que viajar sea más fácil para ti

      Hace que viajar sea más fácil para ti

      Nuestro estuche de viaje de alta calidad te permite guardar el cepillo dental manteniendo las medidas higiénicas necesarias, mientras que nuestra base de carga compacta te permite mantener el nivel de batería durante los desplazamientos. De este modo, no solo disfrutarás de dos semanas de uso normal con una sola carga completa, sino que el cargador te permitirá hacer viajes aún más largos.

      Especificaciones técnicas

      • Potencia

        Tensión
        110-220 V

      • Especificaciones técnicas

        Tiempo de funcionamiento (duración de la batería)
        Hasta 2 semanas
        Pila
        Recargable
        Consumo de energía
        En espera sin pantalla <0,5 W
        Tipo de batería
        Iones de litio

      • Diseño y acabado

        Color
        Plata blanca

      • Servicios

        Garantía
        Garantía limitada de dos años

      • Fácil de usar

        Mango
        Diseño compacto y ergonómico
        Indicador de batería
        El indicador muestra el estado de la batería
        Compatibilidad con mangos
        Cabezales de cepillado fáciles de montar
        Tiempo de cepillado
        Hasta 2 semanas

      • Piezas incluidas

        Mango
        1 ProtectiveClean
        Cabezales
        1 Blanqueamiento Optimal W2
        Estuche de viaje
        1
        Cargador
        1

      • Rendimiento de limpieza

        Beneficios para la salud
        • Mejora la salud de las encías en solo dos semanas
        • Ayuda a reducir las caries
        Temporizador
        QuadPacer y SmarTimer
        Velocidad
        Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto
        Información sobre la presión aplicada
        El mango vibra para avisar al usuario

      • Modos

        3 intensidades
        • Baja
        • Mediano
        • Alta
        Limpieza
        Para una limpieza diaria excepcional
        Blanco
        Elimina las manchas superficiales
        Cuidado de las encías
        Masajea suavemente las encías

      • Emparejamiento de modo BrushSync

        Control antiplaca Optimal C2
        Se empareja con el modo Limpieza
        Cuidado de las encías Optimal G2
        Emparejamiento con el modo Cuidado de las encías
        Blanqueamiento Optimal W2
        Emparejamiento con el modo Blanqueamiento

      • Tecnología de sensor inteligente

        Sensor de presión
        Avisa al cepillar con demasiada fuerza
        Recordatorio de sustitución BrushSync
        • Siempre sabrás cuándo
        • sustituir los cabezales de cepillado
        Tecnología BrushSync
        • Conecta el mango inteligente y
        • el cabezal de cepillado inteligente

      Badge-D2C

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