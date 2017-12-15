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HX6877/28
Dientes más blancos con un cepillado suave.
Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que blanqueas los dientes en 1 semana.Más información
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Cepillo dental eléctrico sónico
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Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas han demostrado que blanquean los dientes en tan solo una semana.
Este cepillo dental dispone de tres modos y tres intensidades para personalizar el cepillado. El modo Limpieza es el modo estándar para disfrutar de una limpieza superior; el modo Blanqueamiento resulta ideal para eliminar manchas superficiales y el modo Cuidado de las encías añade un minuto adicional de cepillado de menor intensidad, de modo que puedas masajear suavemente las encías. Las tres intensidades te permiten deslizar el dedo de izquierda a derecha para alternar de mayor a menor intensidad.
Puedes estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.
Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.
Cepillarse con demasiada fuerza puede dañar los dientes y las encías. Para evitarlo, el Philips Sonicare ProtectiveClean emite un suave sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión.
Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite utilizar el emparejamiento de modo inteligente y emitir recordatorios inteligentes de sustitución.
¿Te preguntas qué modo e intensidad deberías utilizar? Deja de preguntártelo. El emparejamiento de modo BrushSync le indica a tu mango inteligente el cabezal que estás utilizando. De esta forma, si usas un cabezal de cepillado para el cuidado de las encías, el cepillo dental sabrá seleccionar el modo e intensidad óptimos para tus encías. Lo único que tienes que hacer es pulsar el botón de encendido.
Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Pero nuestra tecnología BrushSync registra durante cuánto tiempo ha estado utilizando el cabezal del cepillo y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto te avisará. Así, puedes estar seguro de que tus cabezales de cepillado funcionan correctamente.
¿Necesitas un cepillo dental eléctrico con temporizador? Nuestro QuadPacer te permite saber cuándo has empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro SmarTimer te informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.
Nuestro estuche de viaje de alta calidad te permite guardar el cepillo dental manteniendo las medidas higiénicas necesarias, mientras que nuestra base de carga compacta te permite mantener el nivel de batería durante los desplazamientos. De este modo, no solo disfrutarás de dos semanas de uso normal con una sola carga completa, sino que el cargador te permitirá hacer viajes aún más largos.
Potencia
Especificaciones técnicas
Diseño y acabado
Servicios
Fácil de usar
Piezas incluidas
Rendimiento de limpieza
Modos
Emparejamiento de modo BrushSync
Tecnología de sensor inteligente
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