Tres modos y tres ajustes de intensidad

Este cepillo dental dispone de tres modos y tres intensidades para personalizar el cepillado. El modo Limpieza es el modo estándar para disfrutar de una limpieza superior; el modo Blanqueamiento resulta ideal para eliminar manchas superficiales y el modo Cuidado de las encías añade un minuto adicional de cepillado de menor intensidad, de modo que puedas masajear suavemente las encías. Las tres intensidades te permiten deslizar el dedo de izquierda a derecha para alternar de mayor a menor intensidad.