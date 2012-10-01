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  • Un nuevo concepto de limpieza
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Philips Sonicare FlexCareCepillo dental eléctrico sónico

HX6942/04

4.4
| (26) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Un nuevo concepto de limpieza
Tecnología innovadora que proporciona mejores resultados. Ahora hay una forma garantizada de mejorar su salud dental. Se trata del nuevo Philips Sonicare Flexcare, que se adapta a sus necesidades de cuidado bucal.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

con las características de FlexCare

Un nuevo concepto de limpieza

  • 3 modos

  • Dos cabezales de cepillado

Diseñado para adaptarse mejor a la boca

Diseñado para adaptarse mejor a la boca

El cabezal de cepillado ProResults se adapta al contorno de los dientes, y el movimiento de cepillado más amplio de sus cerdas proporciona una mejor cobertura de los mismos.

3 modos flexibles de cepillado, 2 hábitos de limpieza personalizados

3 modos flexibles de cepillado, 2 hábitos de limpieza personalizados

3 modos flexibles de cepillado, 2 hábitos de limpieza personalizados.

Go Care: ciclo de cepillado de 1 minuto para una limpieza rápida

Ciclo de cepillado de 1 minuto en modo Limpieza, para una limpieza rápida.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

26

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

2
1

01/10/2012

España

España

SI ELIMINA MAS PLACA

ME LO RECOMENDO MI DENTISTA Y PENSE OTRO CEPILLO MAS PERO HA HABIDO DIFERENCIAS . MIS ENCIAS SANGRAN MENOS Y MI BOCA ESTA MAS LIMPIA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare HX6942/04 Cepillo dental eléctrico sónico

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27/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.

Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

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09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

An excellent product.

I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 