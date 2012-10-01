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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
3 modos
Dos cabezales de cepillado
El cabezal de cepillado ProResults se adapta al contorno de los dientes, y el movimiento de cepillado más amplio de sus cerdas proporciona una mejor cobertura de los mismos.
3 modos flexibles de cepillado, 2 hábitos de limpieza personalizados.
Ciclo de cepillado de 1 minuto en modo Limpieza, para una limpieza rápida.
4.4
de 4
26
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
FARMA
01/10/2012
España
SI ELIMINA MAS PLACA
ME LO RECOMENDO MI DENTISTA Y PENSE OTRO CEPILLO MAS PERO HA HABIDO DIFERENCIAS . MIS ENCIAS SANGRAN MENOS Y MI BOCA ESTA MAS LIMPIA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6942/04 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6942/04 Cepillo dental eléctrico sónico
JanSay
27/03/2015
United Kingdom
Comprador verificado
Makes my teeth feel really clean. Like the 30 second buzzer.
Easy to use product. Straightforward. Teeth feel really clean. Buzz helps ensure teeth are all cleaned.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
cooper
09/04/2013
United Kingdom
Comprador verificado
An excellent product.
I purchased this product to replace an older model. It effectively cleans my gums and teeth. My dentist always comments how clean and healthy my oral hygiene is. The product is a pleasure to use and the design looks good in my bathroom.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare HX6942/04 Sonic electric toothbrush
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.