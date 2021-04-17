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Descatalogado
HX8032/07
2 boquillas
AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la placa de zonas tratadas.***
Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de forma potente, a la vez que suave, entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. AirFloss ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable.
3.3
de 4
36
Reseñas
Other
17/04/2021
United Kingdom
Comprador verificado
Review for Philips Airfloss Interdental Nozzles
I have found these to perform excellently and are easy to clean. A good well made product.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AirFloss HX8013/26 Interdental - Nozzles
Herbie14
15/05/2019
United Kingdom
Comprador verificado
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
StuartD
15/05/2019
United Kingdom
Straight forward Nozzles
Powerful and very efficient nozzle, easy to remove and clean
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX8033/26 AirFloss Pro/Ultra - Interdental nozzles
cuando se utiliza junto con el cepillado manual y un enjuague bucal antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada; AirFloss se ha diseñado para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Consulta las preguntas y respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más información.
En las zonas tratadas. Probado en un estudio de laboratorio; los resultados reales en la boca pueden variar
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