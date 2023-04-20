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Descatalogado

Philips SonicareAirFloss Ultra: limpiador interdental

HX8332/01

3.7
| (934) Reseñas
Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*
Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, la boquilla AirFloss Ultra**** es la manera más sencilla de limpiar entre los dientes con eficacia. AirFloss Ultra puede usarse con agua o con un enjuague bucal y se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías.**
Ver todos los beneficios

Diseñado para usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad

Encías más sanas en 2 semanas, garantizado*

  • 2 boquillas

Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa***

Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa***

AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la placa de zonas tratadas.***

Tecnología de aire y microgotas

Tecnología de aire y microgotas

Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de forma potente, a la vez que suave, entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Una forma sencilla de comenzar un hábito saludable

Una forma sencilla de comenzar un hábito saludable

La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

934

Reseñas

20/04/2023

España

España

Un producto excelente

Incluido en un tratamiento periodontal me ha ayudado durante años. Tengo q reponerlo con otro modelo.

Ventajas

Ligero, portatil, flujo agua y aire justo

Contras

Nada, es una maravilla.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental

19/10/2021

España

España

Comprador verificado

Mucho mejor que el hilo dental

Usaba poco el hilo dental porque es entretenido y engorroso, con el limpiador interdental es mucho mas eficaz y fácil, estoy encantada

Ventajas

Es muy práctico y eficiente, notas que la boca te queda mucho mas limpia. La batería dura mucho. Comprando mas cabezales también lo usa mi marido.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8331/01 AirFloss Ultra: limpiador interdental

11/06/2020

España

España

Comprador verificado

Buen resultado

Me ha dado la sensación como cuando vas al dentista y te hace una limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX8381/01 AirFloss Ultra: dispensador

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Avisos legales

  1. o te devolvemos el dinero

  2. cuando se utiliza junto con el cepillado manual y un enjuague bucal antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada; AirFloss se ha diseñado para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Consulta las preguntas y respuestas de la pestaña Asistencia para obtener más información.

  3. En las zonas tratadas. Probado en un estudio de laboratorio; los resultados reales en la boca pueden variar

  4. Las versiones Ultra de AirFloss son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.

  5. En función del ajuste de ráfaga utilizado