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Philips Sonicare AirFloss Ultra: limpiador interdental
Descatalogado
Asistencia
HX8332/01
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿Dónde puedo comprar Philips Sonicare AirFloss y sus accesorios?
¿Qué indican los pilotos del Philips Sonicare AirFloss?
¿Se puede sustituir la batería de mi Sonicare AirFloss?
¿Cómo puedo saber el modelo de mi Philips Sonicare AirFloss?
¿Puedo utilizar enjuagues bucales de otras marcas con mi AirFloss?
Philips SonicareBase de carga
Philips SonicareEstuche de viaje de plástico
Mi Philips Sonicare AirFloss tiene fugas.
Necesito recargar el mango de Philips Sonicare AirFloss con frecuencia
La boquilla de mi Sonicare AirFloss no sale o se rompe
El centro de carga y llenado de Philips Sonicare no llena mi AirFloss completamente
Mi Philips Sonicare AirFloss no se enciende.