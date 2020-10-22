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Philips Sonicare AirFloss Ultra: limpiador interdental

Descatalogado

Asistencia

Philips SonicareAirFloss Ultra: limpiador interdental

HX8332/01

Philips Sonicare AirFloss Ultra: limpiador interdental

Descatalogado

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Instrucciones de uso

  • PDF archivo, 946.6 kB
  • 22 October 2020

Declaración de conformidad de la UE - English (US)

  • PDF archivo, 946.9 kB
  • 23 October 2020

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