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  • Elimina hasta un 100 % más de manchas en tan solo 1 semana*
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Descatalogado

Philips Sonicare HealthyWhite+Cepillo dental eléctrico sónico

HX8911/02

4.2
| (222) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Elimina hasta un 100 % más de manchas en tan solo 1 semana*
Mejora tu sonrisa día a día sin renunciar a tus alimentos y bebidas preferidas. El cepillo dental recargable Philips Sonicare para el blanqueamiento dental ha demostrado que es capaz de eliminar hasta un 100 % más manchas para lograr unos dientes más blancos en tan solo una semana*.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

*en comparación con un cepillo dental manual

Elimina hasta un 100 % más de manchas en tan solo 1 semana*

  • 2 modos

  • 6 ajustes personalizables

  • 1 cabezal de cepillado

Elige entre 2 modos y 3 ajustes de intensidad

Elige entre 2 modos y 3 ajustes de intensidad

HealthyWhite+ te permite cepillarte a tu manera. Mejora el cepillado con 3 ajustes de intensidad y 2 modos para cubrir tus necesidades de blanqueamiento y limpieza. Elige Limpieza para eliminar la placa en dos minutos y White para eliminar las manchas de café o té y blanquear los dientes hasta dos tonos en solo dos semanas.

Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual

Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual

Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual.

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Gracias a la limpieza óptima de tu HealthyWhite+, tendrás unas encías más sanas en dos semanas. Con una eliminación de la placa hasta 7 veces superior a lo largo de la línea de las encías que un cepillo dental manual, disfrutarás de una sonrisa más sana.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

222

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

23/04/2020

España

España

Buen producto

Duración de su batería. Buen acabado. Sensación de limpieza.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico

06/12/2021

Deutschland

Deutschland

Sie funktioniert großartig

2 Wochen Urlaub ohne Netzteil schafft sie prima, die Zahnreinigung empfinde ich besser als bei den Zahnbürsten mit dem runden Kopf.

Ventajas

Sie liegt sehr gut in der Hand. Lange Akkulaufzeiten.

Contras

keine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste

24/12/2020

Suisse

Suisse

Zähne blitzsauber, Akku hält ewig

Ich brauche nicht viele Worte, bin einfach restlos zufrieden. Wurde mir von meiner Zahnärztin empfohlen, speziell gut auch bei Zahnersatz oder Implantaten. Da durch die Schalltechnologie auch die schwer erreichbaren Stellen gereinigt werden.

Ventajas

Liegt gut in der Hand, Akku hält ewig, gut zu reinigen, einfache Handhabung.

Contras

Man kommt manchmal zu leicht aus Versehen auf die Stopp-Taste.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8923/34 Elektrische Schallzahnbürste

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8923/34 Elektrische Schallzahnbürste

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza