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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
2 modos
6 ajustes personalizables
1 cabezal de cepillado
HealthyWhite+ te permite cepillarte a tu manera. Mejora el cepillado con 3 ajustes de intensidad y 2 modos para cubrir tus necesidades de blanqueamiento y limpieza. Elige Limpieza para eliminar la placa en dos minutos y White para eliminar las manchas de café o té y blanquear los dientes hasta dos tonos en solo dos semanas.
Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual.
Gracias a la limpieza óptima de tu HealthyWhite+, tendrás unas encías más sanas en dos semanas. Con una eliminación de la placa hasta 7 veces superior a lo largo de la línea de las encías que un cepillo dental manual, disfrutarás de una sonrisa más sana.
4.2
de 4
222
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Yesi
23/04/2020
España
Buen producto
Duración de su batería. Buen acabado. Sensación de limpieza.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Cepillo dental eléctrico sónico
MK Lüd
06/12/2021
Deutschland
Sie funktioniert großartig
2 Wochen Urlaub ohne Netzteil schafft sie prima, die Zahnreinigung empfinde ich besser als bei den Zahnbürsten mit dem runden Kopf.
Ventajas
Sie liegt sehr gut in der Hand. Lange Akkulaufzeiten.
Contras
keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8911/02 Elektrische Schallzahnbürste
brosseadent
24/12/2020
Suisse
Zähne blitzsauber, Akku hält ewig
Ich brauche nicht viele Worte, bin einfach restlos zufrieden. Wurde mir von meiner Zahnärztin empfohlen, speziell gut auch bei Zahnersatz oder Implantaten. Da durch die Schalltechnologie auch die schwer erreichbaren Stellen gereinigt werden.
Ventajas
Liegt gut in der Hand, Akku hält ewig, gut zu reinigen, einfache Handhabung.
Contras
Man kommt manchmal zu leicht aus Versehen auf die Stopp-Taste.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8923/34 Elektrische Schallzahnbürste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HealthyWhite+ HX8923/34 Elektrische Schallzahnbürste
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza