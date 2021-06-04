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  • Limpieza más profunda, encías más sanas y dientes más blancos
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Descatalogado

Philips SonicareSurtido de cepillos dentales estándar

HX9073/33

4.8
| (33) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Limpieza más profunda, encías más sanas y dientes más blancos
El cabezal con Defensa antiplaca Premium C3, de alto rendimiento, elimina hasta 10 veces más placa* y mejora notablemente los resultados. Cuidado de las encías Premium G3 consigue encías 7 veces más sanas en solo dos semanas***; Blanqueamiento Premium W elimina un 100 % de las manchas en solo tres días*
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El cuidado completo de tus dientes y encías

Limpieza más profunda, encías más sanas y dientes más blancos

  • paquete de 3

  • Tamaño estándar

  • Fácil montaje

  • Emparejamiento de modo BrushSync

Eliminación de la placa hasta 10 veces superior a un cepillo dental manual

Eliminación de la placa hasta 10 veces superior a un cepillo dental manual

Además, gracias a su diseño flexible, elimina hasta 10 veces más de placa en las zonas de difícil acceso * para una limpieza en profundidad a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes.

Encías hasta siete veces más sanas en tan solo dos semanas***

Encías hasta siete veces más sanas en tan solo dos semanas***

Con el cabezal Philips Sonicare Cuidado de las encías Premium, incluso la limpieza más profunda es suave. A medida que el cepillo dental sigue la línea de las encías, los lados flexibles y las cerdas de Cuidado de las encías Premium absorben cualquier exceso de presión para proteger las encías, incluso si te cepillas con demasiada fuerza. Las cerdas trabajan duro para eliminar la placa y las bacterias a lo largo de la línea de las encías ayudando a mejorar la salud de estas. Gracias al diseño curvado del cabezal, puedes estar seguro de que el contacto con las cerdas será el máximo posible.

Elimina hasta un 100 % más de manchas superficiales en tan solo 3 días*

Elimina hasta un 100 % más de manchas superficiales en tan solo 3 días*

Las densas cerdas situadas en el centro del cabezal de cepillado Philips Sonicare Blanqueamiento Premium trabajan para eliminar la placa y las manchas superficiales diarias provocadas por los alimentos y las bebidas. Los laterales flexibles permiten que las cerdas sigan la forma exclusiva de tus dientes y encías, para disfrutar de una limpieza en profundidad y una sonrisa más brillante en solo 3 días.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

33

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

3
2

04/06/2021

Deutschland

Deutschland

Unkompliziert

Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.

Ventajas

gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

05/01/2021

België

België

Comprador verificado

Excellence

Brossage remarquable. Autonomie. Facilité d'emploi. Coût élevé des brasseries. Je l'utilise depuis pres de 30 ans. Mon dentiste me l'a fait essayer et j'ai été convaincu. Mon nouveau dentiste n'en avait jamais entendu parler... pourquoi nentreprendre des démarches auprès des bons professionnels dentistes et pharmacies... J'ai acheté une Diamond il y a environ 2 ans. Je n'ai pas retrouver la facture. Il y a un bruit parasite et la brossette be s'enfonce pas entièrement. Où puisse-je la faire analyser et réparer ? J'ai entretemps acquis une brasse pour me déplacements fréquents, ma maison de vacances et la sdb. Pourriez-vous m'aider ? A vous lire et apprécier votre geste commercial.

Ventajas

Qualité

Contras

Prix des brossettes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX9073/07 Lot de brosses à dents standard

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX9073/07 Lot de brosses à dents standard

28/07/2020

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Produkt hält Versprechen

Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

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Avisos legales

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual

  2. que un cabezal de cepillado DiamondClean

  3. en modo de cuidado de las encías en comparación con un cepillo dental manual; medido por GBI

  4. el emparejamiento de modo BrushSync™ solo funciona con mangos de cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™