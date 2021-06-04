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Descatalogado
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX993W
HX9944/13
paquete de 3
Tamaño estándar
Fácil montaje
Emparejamiento de modo BrushSync
Además, gracias a su diseño flexible, elimina hasta 10 veces más de placa en las zonas de difícil acceso * para una limpieza en profundidad a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes.
Con el cabezal Philips Sonicare Cuidado de las encías Premium, incluso la limpieza más profunda es suave. A medida que el cepillo dental sigue la línea de las encías, los lados flexibles y las cerdas de Cuidado de las encías Premium absorben cualquier exceso de presión para proteger las encías, incluso si te cepillas con demasiada fuerza. Las cerdas trabajan duro para eliminar la placa y las bacterias a lo largo de la línea de las encías ayudando a mejorar la salud de estas. Gracias al diseño curvado del cabezal, puedes estar seguro de que el contacto con las cerdas será el máximo posible.
Las densas cerdas situadas en el centro del cabezal de cepillado Philips Sonicare Blanqueamiento Premium trabajan para eliminar la placa y las manchas superficiales diarias provocadas por los alimentos y las bebidas. Los laterales flexibles permiten que las cerdas sigan la forma exclusiva de tus dientes y encías, para disfrutar de una limpieza en profundidad y una sonrisa más brillante en solo 3 días.
4.8
de 4
33
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Berggöttin
04/06/2021
Deutschland
Unkompliziert
Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.
Ventajas
gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Voile47
05/01/2021
België
Comprador verificado
Excellence
Brossage remarquable. Autonomie. Facilité d'emploi. Coût élevé des brasseries. Je l'utilise depuis pres de 30 ans. Mon dentiste me l'a fait essayer et j'ai été convaincu. Mon nouveau dentiste n'en avait jamais entendu parler... pourquoi nentreprendre des démarches auprès des bons professionnels dentistes et pharmacies... J'ai acheté une Diamond il y a environ 2 ans. Je n'ai pas retrouver la facture. Il y a un bruit parasite et la brossette be s'enfonce pas entièrement. Où puisse-je la faire analyser et réparer ? J'ai entretemps acquis une brasse pour me déplacements fréquents, ma maison de vacances et la sdb. Pourriez-vous m'aider ? A vous lire et apprécier votre geste commercial.
Ventajas
Qualité
Contras
Prix des brossettes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX9073/07 Lot de brosses à dents standard
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX9073/07 Lot de brosses à dents standard
Flippi
28/07/2020
Deutschland
Comprador verificado
Produkt hält Versprechen
Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
que un cabezal de cepillado DiamondClean
en modo de cuidado de las encías en comparación con un cepillo dental manual; medido por GBI
el emparejamiento de modo BrushSync™ solo funciona con mangos de cepillos dentales Philips Sonicare compatibles con BrushSync™