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Descatalogado

Philips Sonicare FlexCare PlatinumCepillo dental eléctrico sónico

HX9112/02

4.4
| (575) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Limpieza excepcional entre los dientes
Con nueve opciones de cepillado exclusivas, un sensor de presión intuitivo y la avanzada tecnología del cabezal de cepillado, Philips Sonicare FlexCare Platinum va más allá de la limpieza tradicional y ofrece una eliminación excepcional de la placa y una mayor salud de las encías.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Elimina hasta 7 veces más placa entre los dientes*

Limpieza excepcional entre los dientes

  • Tres modos, Tres intensidades

  • Dos cabezales de cepillado

  • Con sensor de presión

Elimina hasta 7 veces más placa con nuestro cabezal de cepillado InterCare*

Elimina hasta 7 veces más placa con nuestro cabezal de cepillado InterCare*

Coloca nuestro cabezal de cepillado InterCare para mejorar la salud de las encías en solo 2 semanas. Las cerdas extralargas ayudan a eliminar más placa en zonas de difícil acceso y entre los dientes para tener unas encías sanas.

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas

Gracias a la limpieza óptima de tu FlexCare, tendrás unas encías más sanas en dos semanas. Con una eliminación de la placa hasta 7 veces superior a lo largo de la línea de las encías que un cepillo dental manual, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.

Elige entre 3 modos y 3 ajustes de intensidad

Elige entre 3 modos y 3 ajustes de intensidad

Con FlexCare Platinum, disfrutarás de una limpieza realmente profunda. Nuestros 3 ajustes de intensidad te permiten mejorar la limpieza, mientras que los 3 modos se adaptan a tus necesidades específicas: modo Limpieza para una limpieza superior a diario, modo Blanqueamiento para eliminar las manchas superficiales y modo Limpieza en profundidad para una limpieza asombrosa a diario.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

575

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

31/10/2018

España

España

Cepillo ideal

Gran cepillo eléctrico fácil de usar, permite un cepillado sónico en profundidad, su diseño es elegante y la batería dura un par de semanas. el estuche de viaje es perfecto siendo un cepillo relación calidad precio de lo mejor del mercado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9142/31 Cepillo dental eléctrico sónico: prueba

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9142/31 Cepillo dental eléctrico sónico: prueba

16/05/2018

España

España

Genial

Vengo de otra marca y de un modelo sonicare inferior, y con respecto a la otra marca media un abismo y respecto a mi modelo antiguo sonicare hay ganancia Encantado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/13 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/13 Cepillo dental eléctrico sónico

20/11/2015

España

España

Sin Placa y Blancos

Desde el primer día que comienzas a usar el cepillo de dientes Flexcare notas la diferencia entre un magnifica depillado y un buen cepillado. La placa desaparece y notas los dientes mucho más limpios, si usas el white en cosa de dos semanas notas los dientes más relucientes. Gran compra para olvidarse de ese problema que es una higiene bucal mala.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza

  2. Comparado con utilizar solo un cepillo dental manual