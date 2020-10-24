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Cepillos dentales eléctricos
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Philips Sonicare FlexCare Platinum Cepillo dental eléctrico sónico
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HX9112/12
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¿Cómo cambio la intensidad de mi cepillo dental Sonicare?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
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Philips SonicareHigienizador por rayos UV
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El cabezal de cepillado es difícil de colocar o quitar.
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare
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Mi cepillo dental Sonicare se apaga solo
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