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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
Tres modos, Tres intensidades
Dos cabezales de cepillado
Con sensor de presión
Coloca el cabezal de cepillado AdaptiveClean para disfrutar de nuestra limpieza más profunda hasta la fecha. Disfrutarás de una superficie de contacto 4 veces superior* para eliminar hasta 10 veces más placa en zonas de difícil acceso* y una limpieza realmente profunda a los largo de la línea de las encías y entre los dientes.
Gracias a la limpieza óptima de tu FlexCare, tendrás unas encías más sanas en dos semanas. Con una eliminación de la placa hasta 7 veces superior a lo largo de la línea de las encías que un cepillo dental manual, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.
Con FlexCare Platinum Connected, disfrutarás de una limpieza realmente profunda. Nuestros 3 ajustes de intensidad te permiten mejorar la limpieza, mientras que los 3 modos se adaptan a tus necesidades específicas: modo Limpieza para una limpieza superior a diario, modo Blanqueamiento para eliminar las manchas superficiales y modo Limpieza en profundidad para disfrutar de un frescor revitalizante.
4.4
de 4
575
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
CEODONTOMED
31/10/2018
España
Cepillo ideal
Gran cepillo eléctrico fácil de usar, permite un cepillado sónico en profundidad, su diseño es elegante y la batería dura un par de semanas. el estuche de viaje es perfecto siendo un cepillo relación calidad precio de lo mejor del mercado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9142/31 Cepillo dental eléctrico sónico: prueba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9142/31 Cepillo dental eléctrico sónico: prueba
H2Opolo
16/05/2018
España
Genial
Vengo de otra marca y de un modelo sonicare inferior, y con respecto a la otra marca media un abismo y respecto a mi modelo antiguo sonicare hay ganancia Encantado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/13 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/13 Cepillo dental eléctrico sónico
GGL47
20/11/2015
España
Sin Placa y Blancos
Desde el primer día que comienzas a usar el cepillo de dientes Flexcare notas la diferencia entre un magnifica depillado y un buen cepillado. La placa desaparece y notas los dientes mucho más limpios, si usas el white en cosa de dos semanas notas los dientes más relucientes. Gran compra para olvidarse de ese problema que es una higiene bucal mala.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum HX9112/02 Cepillo dental eléctrico sónico
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
En comparación con el cabezal de cepillado DiamondClean
Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día