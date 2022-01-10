[Employee of philipsglobal] Hola! He estado probando el cepillo Philips DiamondClean 9000 y estoy impresionada. La verdad es que doy muchísima importancia a los dientes, por lo que me animé a probarlo después de leer atentamente todas las prestaciones que el cepillo tiene. Y he de decir que las cumple a rajatabla. Es un cepillo eléctrico, el mío de color negro, que viene con varios accesorios: dos cabezales (uno para limpiar y otra para blanquear), trae dos cargadores, uno de vaso y otro una pequeña plataforma, además de un estuche que también es cargador donde poder guardarlo todo. El diseño me parece elegante y actual. Y su uso es muy cómodo. Tiene diferentes intensidades y funciones (limpiar, blanquear, salud de encías y limpieza profunda). La primera vez que lo usé la sensación fue rara, porque no es que gire sino que a la vez vibra, como si fueras al dentista! Así que la intensidad mínima me resulta cómoda. La sensación que deja al finalizar es de dientes totalmente limpios, sin placa ni sarro, tanto delante como en la parte posterior de los dientes. La batería dura muchísimo. Se carga al tener contacto con la plataforma o el vaso e incluso al meterlo dentro del estuche. Los cabezales se supone que duran 3 meses, pero eso tendré que comprobarlo con el tiempo. Si tuviera que buscale una pega, lo único sería que al vibrar hace un poco de ruido, pero infinitamente menor al que hacen los actuales cepillos que hay en el mercado. Lo recomiendo a todo el mundo. Es sin duda, una compra excelente.