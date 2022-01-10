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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
Cinco modos
Dos cabezales de cepillado
Vaso cargador, estuche de viaje
con modo Pulido
Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual.
Coloca nuestro cabezal de cepillado DiamondClean para eliminar las manchas superficiales de forma tan suave como eficaz. Las cerdas centrales de alta densidad para eliminar las manchas trabajan para que tu sonrisa sea el doble de blanca en solo siete días.*
Gracias a la limpieza óptima de tu DiamondClean, tendrás unas encías más sanas en dos semanas*. Con una eliminación de la placa hasta siete veces superior a lo largo de la línea de las encías que un cepillo dental manual*, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.
4.3
de 4
3246
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Marcph
10/01/2022
España
Comprador verificado
Buen producto
Funciona muy bien y la batería tiene una duración excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos
xispa
26/01/2021
España
Comprador verificado
maravilloso
fue un regalo compartido pero muy a gusto con la mejoría
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos
MJRP
08/01/2021
España
Comprador verificado
Tiene funciones fantasticas
Crero que mis encías están más rosadas. Noto mis dientes más limpios
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo de limpieza