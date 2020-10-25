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Cepillos dentales eléctricos
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Philips Sonicare DiamondClean Cepillo dental eléctrico sónico
Descatalogado
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HX9352/04
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C3 Premium Plaque DefencePack de 2 cabezales negros de cepillos Sonicare
El cabezal de cepillado es difícil de colocar o quitar.
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare
Mi cepillo dental Sonicare no se carga
Mi cepillo dental Sonicare se apaga solo
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