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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
HX9631/16
HX962K
Disponible en
4 modos de limpieza
Incluye 2 cabezales (G3 y C3)
Sensor de presión
Estuche de viaje con USB
Ahora disfrutarás de la máxima limpieza con el cabezal de cepillo dental eléctrico Defensa antiplaca C3 Premium. Las cerdas suaves y flexibles se han diseñado para adaptarse a los contornos de los dientes, con una superficie de contacto 4 veces superior** y hasta 10 veces más eliminación de placa en las zonas de difícil acceso.
Céntrate en la mejora de la salud de tus encías con el cabezal de cepillado Cuidado de las encías G3 Premium. Su tamaño más pequeño y las cerdas orientadas a la línea de las encías hacen que sea perfecto para mantener esta zona libre de enfermedades. Las personas que utilizan este cabezal de cepillado tienen hasta un 100 % menos de inflamación de las encías* y unas encías hasta 7 veces más sanas en solo dos semanas*.
El cabezal de cepillado Defensa antiplaca C3 Premium se ha diseñado para que disfrutes de la limpieza más profunda hasta la fecha. Los suaves laterales flexibles y las cerdas se adaptan perfectamente a los contornos de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto y ayudar a llegar a las zonas de difícil acceso*.
4.2
de 4
494
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Tomas71
13/09/2022
España
Comprador verificado
Es una maravilla
Te alivia muchísimo la boca ,en mi caso las encias, muy recomendable,el único pero es que no enviáis a Canarias me parece muy mal este aspecto, por lo demás el cepillo es muy funcional y muy recomendable
Ventajas
Muy práctico, rápida limpieza un alivio para las encias
Contras
Los pedidos a Canarias ,no enviáis
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
12/12/2021
España
Parte de la promoción
Un cepillado de experto
Me parece un cepillo con una limpieza super completa con cuatro modos que permiten limpiar tu boca en profundidad.
Ventajas
Sus modos de limpieza
Contras
El ruido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
carmagar
10/12/2021
España
Parte de la promoción
Cepillo electrico que cumple lo que dice
Soy usuario de cepillos de dientes desde hace más de 15 años y cuando recibí la oportunidad de probar el cepillo eléctrico Philips Sonicare 7500 mis expectativas estaban puestas en ver cómo funcionaba la tecnología nueva que tiene y en si realmente, a nivel usuario habría alguna diferencia con mi cepillo habitual. He de decir que el cepillo ha superado mis expectativas y a que realmente mejora la experiencia de cepillado con respecto a mi antiguo cepillo eléctrico. Los aspectos que más me han gustado del cepillo son: • Facilidad de uso, se autoconfigura de forma automática al introducir cada tipo de cabezal • Múltiples capacidades de regulación, dependiendo de tus gustos puedes modificar la intensidad de vibración del cepillo. • Te indica cuanto tiempo debes dedicar a la limpieza de cada zona de la boca • Al finalizar la limpieza se apaga automáticamente • El estuche de viaje es además cargador • Diseño limpio • APP de muy sencillo manejo • La duración de la batería permite el uso del cepillo varios días seguidos sin necesidad de cargarlo Como ya he mencionado el cepillo ha cubierto mis expectativas, pero creo que podría mejorar en algunos aspectos entre los que cabe mencionar • Al introducir el cabezal, este no llega hasta el fondo, la primera vez pensé que lo estaba colocando mal hasta que me di cuenta de que no que se queda así, ese hecho afea un poco la estética del producto y confunde la primera vez que lo usas • La guía rápida debería de tener un poco más de detalle • El cable de la funda de viaje debería de estar integrado en la propia funda ya que al no estarlo se dificulta su guardado y conservación. • El cepillo podría venir con los diferentes cabezales disponibles y no solo con los dos tipos que trae. Como conclusión diré que el cepillo me ha convencido, tiene un diseño limpio, funciona de maravilla y por lo tanto os lo recomiendo porque realmente se nota la diferencia con respecto a otros cepillos que no tienen esta tecnología.
Ventajas
Capacidad de limpieza
Contras
Separación entre el cabezal del cepillo y el cuerpo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
más que un cepillo dental manual
en comparación con DiamondClean
Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día