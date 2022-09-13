Soy usuario de cepillos de dientes desde hace más de 15 años y cuando recibí la oportunidad de probar el cepillo eléctrico Philips Sonicare 7500 mis expectativas estaban puestas en ver cómo funcionaba la tecnología nueva que tiene y en si realmente, a nivel usuario habría alguna diferencia con mi cepillo habitual. He de decir que el cepillo ha superado mis expectativas y a que realmente mejora la experiencia de cepillado con respecto a mi antiguo cepillo eléctrico. Los aspectos que más me han gustado del cepillo son: • Facilidad de uso, se autoconfigura de forma automática al introducir cada tipo de cabezal • Múltiples capacidades de regulación, dependiendo de tus gustos puedes modificar la intensidad de vibración del cepillo. • Te indica cuanto tiempo debes dedicar a la limpieza de cada zona de la boca • Al finalizar la limpieza se apaga automáticamente • El estuche de viaje es además cargador • Diseño limpio • APP de muy sencillo manejo • La duración de la batería permite el uso del cepillo varios días seguidos sin necesidad de cargarlo Como ya he mencionado el cepillo ha cubierto mis expectativas, pero creo que podría mejorar en algunos aspectos entre los que cabe mencionar • Al introducir el cabezal, este no llega hasta el fondo, la primera vez pensé que lo estaba colocando mal hasta que me di cuenta de que no que se queda así, ese hecho afea un poco la estética del producto y confunde la primera vez que lo usas • La guía rápida debería de tener un poco más de detalle • El cable de la funda de viaje debería de estar integrado en la propia funda ya que al no estarlo se dificulta su guardado y conservación. • El cepillo podría venir con los diferentes cabezales disponibles y no solo con los dos tipos que trae. Como conclusión diré que el cepillo me ha convencido, tiene un diseño limpio, funciona de maravilla y por lo tanto os lo recomiendo porque realmente se nota la diferencia con respecto a otros cepillos que no tienen esta tecnología.