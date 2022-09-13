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  • Todo lo que necesitas para una correcta salud bucal
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Descatalogado

ExpertClean 7500Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

HX9631/16

HX962K

4.2
| (494) Reseñas | 82% ha recomendado este producto

Disponible en

Blanco y oro
Blanco y oro
Negro
Negro
Todo lo que necesitas para una correcta salud bucal
Mantener unos hábitos de cepillado dental adecuados no es fácil. ExpertClean te guiará entre revisión y revisión al dentista. Aprende cuándo debes ajustar la presión con los sensores inteligentes integrados y utiliza el informe de progreso en la aplicación para ayudarte a mantener tu rutina de cepillado dental.
Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Elimina hasta 10 veces más placa

Todo lo que necesitas para una correcta salud bucal

  • 4 modos de limpieza

  • Incluye 2 cabezales (G3 y C3)

  • Sensor de presión

  • Estuche de viaje con USB

Elimina hasta 10 veces más placa* para una limpieza en profundidad

Elimina hasta 10 veces más placa* para una limpieza en profundidad

Ahora disfrutarás de la máxima limpieza con el cabezal de cepillo dental eléctrico Defensa antiplaca C3 Premium. Las cerdas suaves y flexibles se han diseñado para adaptarse a los contornos de los dientes, con una superficie de contacto 4 veces superior** y hasta 10 veces más eliminación de placa en las zonas de difícil acceso.

Encías hasta 7 veces más sanas en tan solo 2 semanas

Encías hasta 7 veces más sanas en tan solo 2 semanas

Céntrate en la mejora de la salud de tus encías con el cabezal de cepillado Cuidado de las encías G3 Premium. Su tamaño más pequeño y las cerdas orientadas a la línea de las encías hacen que sea perfecto para mantener esta zona libre de enfermedades. Las personas que utilizan este cabezal de cepillado tienen hasta un 100 % menos de inflamación de las encías* y unas encías hasta 7 veces más sanas en solo dos semanas*.

Duro con la placa pero suave con las encías

Duro con la placa pero suave con las encías

El cabezal de cepillado Defensa antiplaca C3 Premium se ha diseñado para que disfrutes de la limpieza más profunda hasta la fecha. Los suaves laterales flexibles y las cerdas se adaptan perfectamente a los contornos de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto y ayudar a llegar a las zonas de difícil acceso*.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

494

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

13/09/2022

España

España

Comprador verificado

Es una maravilla

Te alivia muchísimo la boca ,en mi caso las encias, muy recomendable,el único pero es que no enviáis a Canarias me parece muy mal este aspecto, por lo demás el cepillo es muy funcional y muy recomendable

Ventajas

Muy práctico, rápida limpieza un alivio para las encias

Contras

Los pedidos a Canarias ,no enviáis

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

Sí, recomiendo este producto

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12/12/2021

España

España

Un cepillado de experto

Me parece un cepillo con una limpieza super completa con cuatro modos que permiten limpiar tu boca en profundidad.

Ventajas

Sus modos de limpieza

Contras

El ruido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

10/12/2021

España

España

Cepillo electrico que cumple lo que dice

Soy usuario de cepillos de dientes desde hace más de 15 años y cuando recibí la oportunidad de probar el cepillo eléctrico Philips Sonicare 7500 mis expectativas estaban puestas en ver cómo funcionaba la tecnología nueva que tiene y en si realmente, a nivel usuario habría alguna diferencia con mi cepillo habitual. He de decir que el cepillo ha superado mis expectativas y a que realmente mejora la experiencia de cepillado con respecto a mi antiguo cepillo eléctrico. Los aspectos que más me han gustado del cepillo son: • Facilidad de uso, se autoconfigura de forma automática al introducir cada tipo de cabezal • Múltiples capacidades de regulación, dependiendo de tus gustos puedes modificar la intensidad de vibración del cepillo. • Te indica cuanto tiempo debes dedicar a la limpieza de cada zona de la boca • Al finalizar la limpieza se apaga automáticamente • El estuche de viaje es además cargador • Diseño limpio • APP de muy sencillo manejo • La duración de la batería permite el uso del cepillo varios días seguidos sin necesidad de cargarlo Como ya he mencionado el cepillo ha cubierto mis expectativas, pero creo que podría mejorar en algunos aspectos entre los que cabe mencionar • Al introducir el cabezal, este no llega hasta el fondo, la primera vez pensé que lo estaba colocando mal hasta que me di cuenta de que no que se queda así, ese hecho afea un poco la estética del producto y confunde la primera vez que lo usas • La guía rápida debería de tener un poco más de detalle • El cable de la funda de viaje debería de estar integrado en la propia funda ya que al no estarlo se dificulta su guardado y conservación. • El cepillo podría venir con los diferentes cabezales disponibles y no solo con los dos tipos que trae. Como conclusión diré que el cepillo me ha convencido, tiene un diseño limpio, funciona de maravilla y por lo tanto os lo recomiendo porque realmente se nota la diferencia con respecto a otros cepillos que no tienen esta tecnología.

Ventajas

Capacidad de limpieza

Contras

Separación entre el cabezal del cepillo y el cuerpo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ExpertClean 7500 HX9631/16 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto

Sí, recomiendo este producto

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. más que un cepillo dental manual

  2. en comparación con DiamondClean

  3. Basado en dos periodos de cepillados de dos minutos al día