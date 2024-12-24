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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
3 modos de limpieza<br>
Incluye 2 cabezales (G3 y C3)<br>
Sensor de presión<br>
Tres modos, Tres intensidades
El cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium ofrece nuestra limpieza más profunda. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto** y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso*.
El cabezal de cepillado Cuidado de las encías G3 Premium mejora la salud de las encías del paciente. El tamaño más pequeño y las cerdas orientadas a la línea de las encías ofrecen una limpieza tan suave como eficaz a lo largo de la línea de las encías, donde se inician las enfermedades. Se ha demostrado clínicamente que ofrece hasta un 100 % menos de inflamación de las encías* y unas encías hasta 7 veces más sanas en solo dos semanas*.
Los sensores realizan un seguimiento y miden los comportamientos de cepillado de los pacientes mientras el mango del cepillo Philips Sonicare ExpertClean proporciona una respuesta instantánea. Con el tiempo, la aplicación Sonicare conserva y analiza estos hábitos y genera un informe de progreso para ayudar a fomentar una mejor técnica de cepillado.
4.3
de 4
519
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Cavaesp89
24/12/2024
España
Comprador verificado
Primer cepillo eléctrico
Espectacular, siempre he sido reticente a este tipo de hábitos viniendo del cepillo manual. Es cierto que es un gran cepillo con 3 modos y 3 tipos de intensidades lo cual lo hace sensacional. Si os sirve, las primeras veces no estaba muy convencido del cambio porque hay que acostumbrarse pero a día de hoy es impensable volver al manual. Un 12/10!
Ventajas
La batería es surrealista. Dura una eternidad! Excelente no, lo siguiente
Contras
El precio original puede ser un obstáculo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Roko103
01/04/2023
España
Comprador verificado
Buena compra y buen cepillo
Después de un problema con el cepillo, no sabía que el aparato debería que cargarse durante 24 horas, tengo que decir que el aparato es una maravilla. @ Philips, que ustedes pongan un poco más de información en la descripción adjunta al artículo…., tuve que buscar esta información sobre lo de cargar en internet…..
Ventajas
Perfecto
Contras
La descripción que viene con el cepillo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Anramagra
01/03/2023
España
Comprador verificado
Sensación de limpieza
Se gustan sus tres niveles de vibración, de menos a más intensidad. Procuran un magnífico cepillado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ExpertClean 7300 HX9601/02 Cepillo de dientes conectado.Cuidado dental experto
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
más que un cepillo dental manual
en comparación con DiamondClean
Basado en dos periodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar
En un estudio con usuarios de cepillos dentales manuales