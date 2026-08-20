ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Fidelio Auriculares circumaurales

Nuevo

Asistencia

FidelioAuriculares circumaurales

L5/00

Fidelio Auriculares circumaurales

Nuevo

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Para iOS y Android

Aplicación Philips Headphones

La aplicación Philips Headphones te permite aprovechar al máximo el potencial de tus auriculares. Puedes acceder a todas las funciones que te proporcionarán la mejor experiencia de audio desde tu dispositivo móvil.

Escanee el código QR para descargar la aplicación
Aplicación Philips Headphones

Manuales y documentación

Guía de introducción

  • PDF archivo, 1.6 MB
  • 20 August 2026

Declaración de conformidad de la UE

  • PDF archivo, 469.8 kB
  • 15 September 2026

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía

Nuestras políticas de garantía de productos

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.