Cancelación de ruido adaptativa más precisa que nunca

Unos algoritmos más inteligentes se adaptan continuamente a tu entorno y al ajuste de los auriculares para ofrecerte una escucha envolvente sin esfuerzo. Se compensan los cambios en el sellado de las almohadillas mientras te mueves, y el modo de percepción se activa automáticamente en entornos silenciosos. Te muevas como te muevas y vayas donde vayas, el equilibrio entre inmersión y percepción es siempre perfecto.