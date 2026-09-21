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Nuevo
L5/00
Diseñados para quienes disfrutan escuchando
Dale espacio para respirar a la música que te apasiona. Estos auriculares inalámbricos circumaurales premium combinan el exquisito sonido Fidelio con una comodidad excepcional y nuestro control de ruido más inteligente hasta la fecha. Póntelos y deja que te lleven a otros lugares.
Sonido natural exquisito
Cancelación de ruido adaptativa
Comodidad ligera durante todo el día
Calidad de llamada superior
Los transductores de cúpula personalizados con revestimiento cerámico y suspensión de seda crean un sonido natural y equilibrado que te sumerge de lleno en la música. Desde los graves firmes y controlados hasta los medios cálidos, los agudos brillantes y la separación precisa de los instrumentos, tus canciones favoritas tienen espacio para respirar.
Unos algoritmos más inteligentes se adaptan continuamente a tu entorno y al ajuste de los auriculares para ofrecerte una escucha envolvente sin esfuerzo. Se compensan los cambios en el sellado de las almohadillas mientras te mueves, y el modo de percepción se activa automáticamente en entornos silenciosos. Te muevas como te muevas y vayas donde vayas, el equilibrio entre inmersión y percepción es siempre perfecto.
Una estructura diseñada con precisión y una suave diadema de cuero proteico distribuyen el peso uniformemente, mientras que las almohadillas ovaladas proporcionan un aislamiento pasivo eficaz del ruido. Un panel táctil pone el control del volumen al alcance de tus dedos y la música se pausa cuando te quitas los auriculares.
Opiniones