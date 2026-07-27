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  • Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor
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Descatalogado

ProfessionalMDLS CRI MATCHLINE LPL41 SPARE

LPL27SPAREX1

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor
Robusto y sin usar las manos, este módulo multidireccional proporciona una visibilidad óptima sin sombras.
Ver todos los beneficios

Sistema de iluminación todo en uno para profesionales

Aumenta tu visibilidad para trabajar mejor

  • LED de alta calidad

  • Modo intenso 250 lm/modo eco 120 lm

  • 1 módulo de repuesto recargable

  • Mejor diseño, color más visible

Protección contra el agua y el polvo: IP54

Protección contra el agua y el polvo: IP54

La lámpara de inspección LED es resistente al agua y cumple con IP54.

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Sólida resistencia a los golpes: IK07

Tecnología de batería LifeP04 de bajo consumo con recarga rápida

Tecnología de batería LifeP04 de bajo consumo con recarga rápida

Tecnología de batería LifeP04 de bajo consumo con recarga rápida. Los módulos se cargan rápidamente, por lo que podrás extraer cada módulo directamente una vez que esté cargado y listo para el trabajo.

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