Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
LPL27SPAREX1
LED de alta calidad
Modo intenso 250 lm/modo eco 120 lm
1 módulo de repuesto recargable
Mejor diseño, color más visible
La lámpara de inspección LED es resistente al agua y cumple con IP54.
Tecnología de batería LifeP04 de bajo consumo con recarga rápida. Los módulos se cargan rápidamente, por lo que podrás extraer cada módulo directamente una vez que esté cargado y listo para el trabajo.
Opiniones