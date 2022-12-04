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  • Alumbra el camino con luz LED
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Ultinon Pro3021Elegante luz LED

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

3
| (1) Reseña
Alumbra el camino con luz LED
Las lámparas para luces principales LED de Philips** están diseñadas para ofrecer una relación calidad-precio excelente, una iluminación práctica y un rendimiento fiable. Asimismo, su larga vida útil y su sencilla instalación las convierten en el salto lógico de la tecnología halógena a la tecnología LED.
Ver todos los beneficios

Elegante iluminación LED fácil de instalar

Alumbra el camino con luz LED

  • Tipo de lámpara: HB3/HB4

  • Hasta un 100 % más de brillo

  • Luz blanca fría de 6000 K

  • Garantía de 2 años

  • Cantidad de focos: 2

Calidad, luz blanca fría

Para conseguir un aspecto de luz blanca fría contemporáneo, actualiza las luces principales de tu coche con las lámparas LED Philips Ultinon Pro3021. Con potentes chips LED con una temperatura del color de 6000 K, estas lámparas de calidad superior se han diseñado para ofrecer la máxima comodidad al conducir. Detecta los obstáculos más rápido y conduce con mayor confianza sin deslumbrar a los demás usuarios de la carretera. Disfruta de rendimiento y estilo con nuestras lámparas LED Philips Ultinon Pro3021.

Lámparas de larga duración

La lámpara LED adecuada ofrece una luz de calidad que dura más. Las lámparas Philips Ultinon Pro3021 tienen un diseño duradero con un disipador térmico de alto rendimiento que aleja el calor de los componentes críticos de la lámpara. Ofrecen una vida útil de hasta 2000 horas, lo que puede suponer hasta cuatro veces más que las lámparas halógenas a las que sustituyen***.

Instalación sencilla

El tamaño optimizado de las lámparas LED es clave, porque algunas ópticas pueden ser muy pequeñas. Mientras que otras soluciones LED Retrofit disponibles en el mercado cuentan con una caja de control externa, nuestras lámparas LED Philips Ultinon Pro3021 la tienen integrada, lo que agiliza y facilita la instalación. El diseño compacto se adapta a una mayor variedad de modelos de coche y cualquier mecánico especializado puede instalarlas fácilmente. ¡Realiza el cambio que necesitas! Sigue la guía de instrucciones paso a paso disponible aquí**** y la lista de compatibilidad indicativa disponible aquí*****.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

1

Reseña

5
4
2
1

04/12/2022

España

España

Empleado de Philips

Comprador verificado

Buena calidad pero sin lo más importante

[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .

Ventajas

La colocacion

Contras

La luz no es muy intensa y no homologadas

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

Esta reseña se realizó para Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED

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Avisos legales

  1. En comparación con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas

  2. Es tu propia responsabilidad usar las luces LED Retrofit conforme con los requisitos legales aplicables. No se permite el uso de lámparas para luces principales en vías públicas.

  3. Visita Philips.com/AutomotiveSupport para obtener información

  4. Disponibles en Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Visita Philips.com/LED-bulbs