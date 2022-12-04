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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Tipo de lámpara: HB3/HB4
Hasta un 100 % más de brillo
Luz blanca fría de 6000 K
Garantía de 2 años
Cantidad de focos: 2
Para conseguir un aspecto de luz blanca fría contemporáneo, actualiza las luces principales de tu coche con las lámparas LED Philips Ultinon Pro3021. Con potentes chips LED con una temperatura del color de 6000 K, estas lámparas de calidad superior se han diseñado para ofrecer la máxima comodidad al conducir. Detecta los obstáculos más rápido y conduce con mayor confianza sin deslumbrar a los demás usuarios de la carretera. Disfruta de rendimiento y estilo con nuestras lámparas LED Philips Ultinon Pro3021.
La lámpara LED adecuada ofrece una luz de calidad que dura más. Las lámparas Philips Ultinon Pro3021 tienen un diseño duradero con un disipador térmico de alto rendimiento que aleja el calor de los componentes críticos de la lámpara. Ofrecen una vida útil de hasta 2000 horas, lo que puede suponer hasta cuatro veces más que las lámparas halógenas a las que sustituyen***.
El tamaño optimizado de las lámparas LED es clave, porque algunas ópticas pueden ser muy pequeñas. Mientras que otras soluciones LED Retrofit disponibles en el mercado cuentan con una caja de control externa, nuestras lámparas LED Philips Ultinon Pro3021 la tienen integrada, lo que agiliza y facilita la instalación. El diseño compacto se adapta a una mayor variedad de modelos de coche y cualquier mecánico especializado puede instalarlas fácilmente. ¡Realiza el cambio que necesitas! Sigue la guía de instrucciones paso a paso disponible aquí**** y la lista de compatibilidad indicativa disponible aquí*****.
3.0
de 4
1
Reseña
Arjimiro
04/12/2022
España
Empleado de Philips
Comprador verificado
Buena calidad pero sin lo más importante
[Employee of philipsglobal] Las bombillas van bien ,no es que se te ponga la noche como el día pero bien . Haora por el precio podía tener la homologación .
Ventajas
La colocacion
Contras
La luz no es muy intensa y no homologadas
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro3021 LUM11005U3021X2 Elegante luz LED
En comparación con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas
Es tu propia responsabilidad usar las luces LED Retrofit conforme con los requisitos legales aplicables. No se permite el uso de lámparas para luces principales en vías públicas.
Visita Philips.com/AutomotiveSupport para obtener información
Disponibles en Philips.com/LEDcompatibility-check
Visita Philips.com/LED-bulbs