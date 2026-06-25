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LUM11012U3022X2
Tipo de lámpara: HIR2
Hasta un 100 % más de brillo
Luz blanca fría de 6000 K
Garantía de 2 años
Cantidad de focos: 2
Para conseguir un aspecto de luz blanca fría contemporáneo, actualiza las luces principales de tu coche con las lámparas LED Philips Ultinon Pro3022. Con potentes chips LED con una temperatura del color de 6000 Kelvin, estas lámparas de calidad superior se han diseñado para ofrecer la máxima comodidad al conducir. Detecta los obstáculos más rápido y conduce con mayor confianza sin deslumbrar a los demás usuarios de la carretera. Disfruta de rendimiento y estilo con nuestras lámparas LED Philips Ultinon Pro3022.
La lámpara LED adecuada ofrece una luz de calidad que dura más. Las lámparas Philips Ultinon Pro3022 tienen un diseño duradero con un sistema de refrigeración dual: la tecnología de refrigeración activa AirCool combinada con un disipador térmico de aluminio que aleja el calor de los componentes críticos de la lámpara. Ofrecen una vida útil de hasta 2000 horas, lo que puede suponer hasta cuatro veces más que las lámparas halógenas a las que sustituyen***.
El tamaño optimizado de las lámparas LED es clave, porque algunas ópticas pueden ser muy pequeñas. Mientras que otras soluciones LED Retrofit disponibles en el mercado cuentan con una caja de control externa, nuestras lámparas LED Philips Ultinon Pro3022 la tienen integrada, lo que agiliza y facilita la instalación. El diseño compacto se adapta a una mayor variedad de modelos de coche y cualquier mecánico especializado puede instalarlas fácilmente. ¡Realiza el cambio que necesitas! Sigue la guía de instrucciones paso a paso disponible aquí***.
3.8
de 4
256
Reseñas
Gaiterin
25/06/2026
España
Comprador verificado
Excelente
Por la muy buena calidad del servicio y del producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-06-11
JLSM
16/05/2026
España
Comprador verificado
Por fin he visto la luz
Desde que he instalado estas lámparas me he dado cuenta de que hasta ahora iba ciego por la carretera.
Ventajas
Cumple al 100% con lo prometido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-30
Mmiguelvfr
24/04/2026
España
Comprador verificado
De la noche al dia.
Simplemente perfectas, circular de noche en mi moto desde la instalación de esta bombilla es una maravilla, muchísima mas luz. El único pero, es el proceso para solicitar el certificado, las instrucciones de la web de Philips, no funciona, no funciona nada hasta que no contactas con atención al cliente y a partir de ahi, todo bien, en unos dias lo recibes sin problema alguno.
Ventajas
muchisima luz
Contras
precio, esa tecnologia hoy en dia no tiene ese precio tan elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Lámpara para luces principales de coche
Date of Use 2026-04-08
En comparación con el estándar legal mínimo para lámparas halógenas
Es tu propia responsabilidad usar las luces LED Retrofit conforme con los requisitos legales aplicables. No se permite el uso de lámparas para luces principales en vías públicas.
Visita Philips.com/AutomotiveSupport para obtener información
Disponibles en Philips.com/LEDcompatibility-check
Visita Philips.com/LED-bulbs