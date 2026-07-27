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  • Disfruta de tus películas en DVD con un sonido espectacular
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Descatalogado

Microcadena con DVD

MCD170/12

Disfruta de tus películas en DVD con un sonido espectacular
Ahora puedes experimentar la verdadera emoción audiovisual en tu salón. La elegante microcadena MCD170 con DVD cuenta con refuerzo dinámico de graves para un sonido de graves rico y profundo.
Ver todos los beneficios

Disfruta de tus películas en DVD con un sonido espectacular

  • Reproducción DVD

  • USB directo

  • Diseño compacto

Reproduce DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

Reproduce DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

El reproductor de Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW: todos pueden reproducirse en el reproductor. DivX® Ultra combina la reproducción de DivX® con grandes prestaciones como subtítulos integrados, sonido en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo. CD-RW es una abreviatura que se utiliza para las unidades de CD que aceptan el formato de CD regrabable.

Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles

Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Sintonización digital FM para presintonizar hasta 20 emisoras

Sintonización digital FM para presintonizar hasta 20 emisoras

La radio FM digital te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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