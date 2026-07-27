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Descatalogado
MCD170/12
Reproducción DVD
USB directo
Diseño compacto
El reproductor de Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW: todos pueden reproducirse en el reproductor. DivX® Ultra combina la reproducción de DivX® con grandes prestaciones como subtítulos integrados, sonido en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo. CD-RW es una abreviatura que se utiliza para las unidades de CD que aceptan el formato de CD regrabable.
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.
La radio FM digital te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
Opiniones