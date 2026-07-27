Reproduce DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

El reproductor de Philips es compatible con la mayoría de discos DVD y CD disponibles en el mercado. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW: todos pueden reproducirse en el reproductor. DivX® Ultra combina la reproducción de DivX® con grandes prestaciones como subtítulos integrados, sonido en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo. CD-RW es una abreviatura que se utiliza para las unidades de CD que aceptan el formato de CD regrabable.