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Descatalogado
Obsesionados por el sonido
Disfruta de tus CD favoritos y tu música portátil de la forma que te gusta. La microcadena con forma de cubo de Philips reproduce CD y mucho más, también dispone de USB directo para la reproducción de música portátil. El diseño compacto se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida.
El sistema de música de Philips tiene 10 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida. El conjunto compacto se adapta a cualquier habitación gracias a su diseño elegante y a su tamaño.
Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.
5.0
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Carlo50
08/09/2012
Italia
Prodotto eccellente!!!
Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM103B Sistema audio micro Cube
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM103B Sistema audio micro Cube
23/09/2011
Italia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM103B Sistema audio micro Cube
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM103B Sistema audio micro Cube