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Descatalogado

Microcadena de música con forma de cubo

MCM103B/12

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Disfruta de tus CD favoritos y tu música portátil de la forma que te gusta. La microcadena con forma de cubo de Philips reproduce CD y mucho más, también dispone de USB directo para la reproducción de música portátil. El diseño compacto se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida.

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Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

Potencia de salida total de 10 W RMS

Potencia de salida total de 10 W RMS

El sistema de música de Philips tiene 10 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida

Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio y a cualquier estilo de vida. El conjunto compacto se adapta a cualquier habitación gracias a su diseño elegante y a su tamaño.

USB directo para reproducir música MP3 fácilmente

USB directo para reproducir música MP3 fácilmente

Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

08/09/2012

Italia

Italia

Prodotto eccellente!!!

Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM103B Sistema audio micro Cube

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM103B Sistema audio micro Cube

23/09/2011

Italia

Italia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM103B Sistema audio micro Cube

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM103B Sistema audio micro Cube

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