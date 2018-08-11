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Descatalogado

Microcadena

MCM1350/12

2.6

| (11) Reseñas

Potencia para tus canciones

Escucha todas las canciones favoritas de tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. Esta microcadena de Philips también reproduce CD de MP3 y CD-R/RW. La potencia de salida máxima de 30 W RMS y los altavoces Bass Reflex ofrecen un sonido potente y unos graves impactantes.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Potencia para tus canciones

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso

La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 4

11

Reseñas

11/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

HELP

[Employee of philipsglobal] I love love love my DCB2272 but unfortunately it’s no longer working.... I turn it on it plays the DAB for less than a minute then get the message bye bye a cd will not even load before it goes off. Please help

Esta reseña se realizó para MCM1350 Micro music system

Esta reseña se realizó para MCM1350 Micro music system

28/08/2023

France

France

Une expérience immersive

Celà fait maintenant plusieurs années que cette chaîne hi-fi est au centre de ma chambre, petite et sobre elle s'incruste parfaitement. Pour écouter ma musique je met mes albums sur une clé USB et la chaîne Hi-Fi reproduit un son parfait. Le son qu'elle donne respecte parfaitement les basses et donne une impression immersive dans la pièce ou la chaîne est utilisée. Je recommande fortement !

Ventajas

Petit et sobre

Contras

Pas compatible avec le bluetooth

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1350 Microchaîne

Fecha de uso 2021-08-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1350 Microchaîne

Fecha de uso 2021-08-28

12/11/2016

United Kingdom

United Kingdom

Good sound and everything easy to use

I didn't check whether headphones can be used with this product and only realised after purchase that they can't. Although it's a really nice system I like to listen to music whilst my wife is watching tv therefore I rarely use it.

Esta reseña se realizó para MCM1350 Micro music system

Esta reseña se realizó para MCM1350 Micro music system

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