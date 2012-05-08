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Descatalogado

Microcadena clásica

MCM167/12

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Obsesionados por el sonido

Disfruta del fantástico sonido de la elegante y compacta microcadena clásica de Philips. Escucha tu música de MP3-CD favorita y reprodúcela mediante USB directo con un sonido mejorado por su potente refuerzo dinámico de graves.

Ver todos los beneficios

Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

  • 10 W

  • Cinta

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfrutá de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descargá canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transferí tus CDs de audio y creá tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Reseña

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ha recomendado este producto

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08/05/2012

Deutschland

Deutschland

Benutzerfreundlich

selbst für ältere Menschen (Schwiegermutter) ist das Gerät ohne große Probleme zu bedienen. Die Senderwahl ist gut durchdacht. Auch die Bedienung des CD - Laufwerks ist noch möglich.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM167 Klassisches Micro-Musiksystem

Sí, recomiendo este producto

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