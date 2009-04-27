Carrito de la compra

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Descatalogado

Microcadena clásica

MCM169/12

Obsesionados por el sonido

Para disfrutar de más música, la microcadena clásica de Philips te permite grabar toda tu colección musical desde CD directamente a un dispositivo USB. Además, el refuerzo dinámico de graves garantiza un sonido espléndido.

Ver todos los beneficios

Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

  • Copia de CD

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles

Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde unidades USB portátiles

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

2x5W RMS /potencia musical de 2x10W/400W PMPO

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. No admite música con gestión de derechos digitales.