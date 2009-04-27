Carrito de la compra

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Descatalogado
MCM169/12
Obsesionados por el sonido
Para disfrutar de más música, la microcadena clásica de Philips te permite grabar toda tu colección musical desde CD directamente a un dispositivo USB. Además, el refuerzo dinámico de graves garantiza un sonido espléndido.
Copia de CD
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.
Opiniones
No admite música con gestión de derechos digitales.