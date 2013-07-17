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Descatalogado

Microcadena clásica

MCM305/12

3.7

| (13) Reseñas

Obsesionados por el sonido

Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena clásica de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o la conexión MP3. Con su elegante diseño de altavoces acabados en madera, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.

Ver todos los beneficios

Relájate con buena música

Obsesionados por el sonido

  • 30 W

Sistema de datos por radio envía información de emisoras y servicios de datos

El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. De uso habitual en Europa, la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Funciones del despertador y temporizador

Funciones del despertador y temporizador

Muchos relojes despertadores incorporan una variedad de opciones de alarma. Este radio reloj de Philips te despierta con la radio o con un zumbador convencional. El temporizador te permite programar el periodo de tiempo de escucha de música para que éste coincida con lo que tardas normalmente en quedarte dormido. No importa lo que busques en un reloj despertador: ya sea un zumbador que produzca un tono calmado o escuchar tu música favorita mientras te quedas dormido, este reloj despertador lo tiene todo.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

13

Reseñas

3

17/07/2013

Österreich

Österreich

Super Bild und tolle Verarbeitung

Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem

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Esta reseña se realizó para MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem

09/10/2011

Nederland

Nederland

Zeer goed

Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM305 Classic-microgeluidssysteem

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24/09/2011

Nederland

Nederland

Ideaal!

Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM305 Classic-microgeluidssysteem

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