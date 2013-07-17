Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
MCM305/12
Obsesionados por el sonido
Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena clásica de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o la conexión MP3. Con su elegante diseño de altavoces acabados en madera, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.
30 W
El sistema de datos por radio (RDS) permite sintonizar emisoras de radio sin tener que recordar la frecuencia. En el modo estándar, esta función muestra el nombre de la emisora en lugar de la frecuencia de emisión, lo que facilita y agiliza la sintonización. RDS también permite que las emisoras envíen directamente a la pantalla de la radio mensajes de texto, como noticias o información sobre la emisora. De uso habitual en Europa, la emisora de radio envía el texto RDS en la misma frecuencia de emisión. Puede elegir entre la pantalla RDS básica (nombre de la emisora) o la suscripción a los servicios de texto adicionales.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
Muchos relojes despertadores incorporan una variedad de opciones de alarma. Este radio reloj de Philips te despierta con la radio o con un zumbador convencional. El temporizador te permite programar el periodo de tiempo de escucha de música para que éste coincida con lo que tardas normalmente en quedarte dormido. No importa lo que busques en un reloj despertador: ya sea un zumbador que produzca un tono calmado o escuchar tu música favorita mientras te quedas dormido, este reloj despertador lo tiene todo.
3.7
de 4
13
Reseñas
rreisi
17/07/2013
Österreich
Super Bild und tolle Verarbeitung
Ich verwende den 37PFL7605H nun seit mehr als 2 Jahren und bin mit der Qualität voll auf zufrieden. Tolles Bild und in Kombination mit meinem HTS5580 Sound System ein fantastischer Sound.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM305 Klassisches Micro-Soundsystem
pepito
09/10/2011
Nederland
Zeer goed
Dit is wat ik van Philips gewend ben, ziet er goed uit, makkelijk te gebruiken in all, een prima product waar ik blij me ben
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM305 Classic-microgeluidssysteem
ypoora1
24/09/2011
Nederland
Ideaal!
Een ideaal compact radiootje! Geveldig geluid voor het formaat, En met de DSC-En DBB- Instellingen kun je hier nog heel wat van maken. Prachtig product voor de prijs!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM305 Classic-microgeluidssysteem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM305 Classic-microgeluidssysteem