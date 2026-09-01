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Descatalogado

Microcadena Hi-Fi

MCM710/12

Excelente sonido en un diseño compacto

Diseñada específicamente para aquellos que aprecian de verdad lo último en estilo y tecnología, la microcadena MCM710 de Philips emana delicadeza y calidad. Disfruta de la música en MP3/WMA de tu reproductor portátil con la reproducción de USB directo.

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con reproducción de USB directo

Excelente sonido en un diseño compacto

  • Reproducción de CD de MP3/WMA

  • USB directo

Funciones del despertador y temporizador

Funciones del despertador y temporizador

Muchos relojes despertadores incorporan una variedad de opciones de alarma. Este radio reloj de Philips te despierta con la radio o con un zumbador convencional. El temporizador te permite programar el periodo de tiempo de escucha de música para que éste coincida con lo que tardas normalmente en quedarte dormido. No importa lo que busques en un reloj despertador: ya sea un zumbador que produzca un tono calmado o escuchar tu música favorita mientras te quedas dormido, este reloj despertador lo tiene todo.

Sintoniza 20 presintonías digitales para una mayor comodidad

Sintoniza 20 presintonías digitales para una mayor comodidad

Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Elegantes altavoces acabados en madera

Especificaciones técnicas

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  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
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