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Descatalogado
MCM770/12
Obsesionados por el sonido
Sumérgete en un sonido de calidad extraordinaria con el sistema Hi-Fi con componentes de Philips con tweeters de cúpula de seda. Además, los elegantes altavoces de madera y la carcasa de aluminio mejoran la calidad del sonido, al mismo tiempo que garantizan la precisión y el control.
Tweeter con cúpula de seda
60 W
Su carcasa de aluminio es ligera y soporta ambientes con altas temperaturas; además ofrece gran resistencia y rigidez y es resistente a la corrosión.
La microcadena con diseño modular incluye un soporte con cuatro pies triangulares. Puede evitar cualquier distorsión de las frecuencias de audio debida a vibración, sobrecalentamiento o interferencias electromagnéticas generadas por el amplificador y el cargador de CD. El resultado es una excelente y fluida reproducción del sonido.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.4
de 4
10
Reseñas
Fredrheno
13/07/2023
France
J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.
J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Fecha de uso 2023-06-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi
Fecha de uso 2023-06-13
Riah58
17/06/2013
Nederland
Erg blij mee.
Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
radio42
09/10/2011
Nederland
een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt
mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp
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