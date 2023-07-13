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Descatalogado

Heritage AudioSistema Hi-Fi con componentes

MCM770/12

3.4

| (10) Reseñas

Obsesionados por el sonido

Sumérgete en un sonido de calidad extraordinaria con el sistema Hi-Fi con componentes de Philips con tweeters de cúpula de seda. Además, los elegantes altavoces de madera y la carcasa de aluminio mejoran la calidad del sonido, al mismo tiempo que garantizan la precisión y el control.

Ver todos los beneficios

Disfruta de música de alta fidelidad

Obsesionados por el sonido

  • Tweeter con cúpula de seda

  • 60 W

Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad

Carcasa de aluminio para aspecto y sensación de calidad

Su carcasa de aluminio es ligera y soporta ambientes con altas temperaturas; además ofrece gran resistencia y rigidez y es resistente a la corrosión.

Diseño modular de gama alta con soporte

Diseño modular de gama alta con soporte

La microcadena con diseño modular incluye un soporte con cuatro pies triangulares. Puede evitar cualquier distorsión de las frecuencias de audio debida a vibración, sobrecalentamiento o interferencias electromagnéticas generadas por el amplificador y el cargador de CD. El resultado es una excelente y fluida reproducción del sonido.

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

USB directo para reproducción de música MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

10

Reseñas

13/07/2023

France

France

J'aimerais pouvoir L'essayer mais plus disponible.

J'aime ce produit pour sa qualité Française. Mais plus disponible.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Fecha de uso 2023-06-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM770 Chaîne Hi-Fi

Fecha de uso 2023-06-13

17/06/2013

Nederland

Nederland

Erg blij mee.

Niets dan lof! Het is handig klein, maar prachtig geluid. Genoeg mogelijkheden in het makkelijke gebruik. Een prijswaardig apparaat.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

een aanrader voor iedereen die van strak design en goed geluid houdt

mooi design in combinatie met gebruiksgemak en een super geluid, kortom een aanrader.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM770 HiFi-systeem met componentontwerp

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