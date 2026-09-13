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Descatalogado
Recortador todo en uno
Prueba un nuevo look cualquier día de la semana con este recortador todo en uno duradero. Las 9 herramientas de calidad te permiten crear tu estilo de barba preferido, cortar el pelo y recortar el vello corporal fácilmente.
9 herramientas
Cuchillas autoafilables de acero
Hasta 70 min de autonomía
Accesorios enjuagables
Las cuchillas autoafilables de acero de este recortador para la cara y el cuerpo están reforzadas con hierro y templadas para ofrecer la máxima resistencia. El resultado es que las cuchillas permanecen tan afiladas como el primer día. No se oxidan ni necesitan lubricante.
Este recortador todo en uno recorta y da forma cómodamente al pelo de la cara, el cabello y el cuerpo.
Utiliza el recortador metálico con un peine-guía para obtener líneas limpias y definidas alrededor de la barba, el cuello y la línea del cabello o para recortar el vello del cuerpo con una longitud mínima. Las cuchillas autoafilables del recortador permanecen afiladas como el primer día después de 3 años de uso.
Premios
4.2
de 4
714
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Guayo
13/09/2026
España
Comprador verificado
Fantástica!!
Ya tenía el anterior modelo, sabía que no iba a tener dudas con este
Ventajas
Batería, se puede mojar, no calienta
Contras
No le vale su anterior cable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Recortador 6 en 1
Fecha de uso 2026-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Recortador 6 en 1
Fecha de uso 2026-08-02
encobe
09/09/2026
España
Comprador verificado
Funciones fantasticas
Muy bueno y practico.Me encanta Totalmente satisfecho con las funciones
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 Recortador 7 en 1
Fecha de uso 2026-07-22
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 Recortador 7 en 1
Fecha de uso 2026-07-22
Albinutza23
11/07/2026
España
Comprador verificado
Muy buen producto
Muy contento con la compra, la batería dura mucho y muy fiable.
Ventajas
Muy buen producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1
Fecha de uso 2026-05-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1
Fecha de uso 2026-05-25
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.