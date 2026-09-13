ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía del embalaje
  • Imagen solo del producto
  • Fotografía principal en uso
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía del producto en uso
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía de beneficios emocionales
  • Fotografía del embalaje

Descatalogado

Multigroom series 3000Cara, cabello y cuerpo 9 en 1

MG3747/15

4.2

| (714) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

1 premio

Recortador todo en uno

Prueba un nuevo look cualquier día de la semana con este recortador todo en uno duradero. Las 9 herramientas de calidad te permiten crear tu estilo de barba preferido, cortar el pelo y recortar el vello corporal fácilmente.

Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Recortador 9 en 1

Recortador todo en uno

  • 9 herramientas

  • Cuchillas autoafilables de acero

  • Hasta 70 min de autonomía

  • Accesorios enjuagables

Cuchillas de acero templado que no se rompen, desafilan ni oxidan

Cuchillas de acero templado que no se rompen, desafilan ni oxidan

Las cuchillas autoafilables de acero de este recortador para la cara y el cuerpo están reforzadas con hierro y templadas para ofrecer la máxima resistencia. El resultado es que las cuchillas permanecen tan afiladas como el primer día. No se oxidan ni necesitan lubricante.

Recorta y da forma a tu cara, cabello y cuerpo con las 9 herramientas

Recorta y da forma a tu cara, cabello y cuerpo con las 9 herramientas

Este recortador todo en uno recorta y da forma cómodamente al pelo de la cara, el cabello y el cuerpo.

El recortador metálico recorta la barba, el cabello y el vello del cuerpo

El recortador metálico recorta la barba, el cabello y el vello del cuerpo

Utiliza el recortador metálico con un peine-guía para obtener líneas limpias y definidas alrededor de la barba, el cuello y la línea del cabello o para recortar el vello del cuerpo con una longitud mínima. Las cuchillas autoafilables del recortador permanecen afiladas como el primer día después de 3 años de uso.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Premios

  • Imagen de AWARD-612372

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

714

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

13/09/2026

España

España

Comprador verificado

Fantástica!!

Ya tenía el anterior modelo, sabía que no iba a tener dudas con este

Ventajas

Batería, se puede mojar, no calienta

Contras

No le vale su anterior cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Recortador 6 en 1

Fecha de uso 2026-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Recortador 6 en 1

Fecha de uso 2026-08-02

09/09/2026

España

España

Comprador verificado

Funciones fantasticas

Muy bueno y practico.Me encanta Totalmente satisfecho con las funciones

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 Recortador 7 en 1

Fecha de uso 2026-07-22

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 Recortador 7 en 1

Fecha de uso 2026-07-22

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Muy contento con la compra, la batería dura mucho y muy fiable.

Ventajas

Muy buen producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1

Fecha de uso 2026-05-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1

Fecha de uso 2026-05-25

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 