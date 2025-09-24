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Descatalogado
Asistencia
MG3747/15
Descatalogado
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Cómo debo recortar la barba con mi producto Philips?
¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Cómo coloco/quito un accesorio de mi afeitadora Philips?
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Mi recortador para nariz Philips no funciona
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