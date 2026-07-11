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  • Una herramienta, un estilismo sencillo y eficiente
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All-in-One Trimmer 3000 SeriesRecortador 7 en 1

MG3930/15

4.2
| (706) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Una herramienta, un estilismo sencillo y eficiente
Diseñado para ofrecer versatilidad y eficiencia: con 7 accesorios, cuchillas autoafilables de acero que prolonga la precisión y puntas redondeadas que suavizan el corte, este recortador ofrece versatilidad para satisfacer tus necesidades de arreglo personal.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para la cara y el cabello

Una herramienta, un estilismo sencillo y eficiente

  • Cuchillas con puntas redondeadas

  • Cuchillas autoafilables

  • LED de carga

  • Peine-guía ajustable (3-7 mm)

Recortador 7 en 1

Recortador 7 en 1

Nuestro recortador incluye 7 herramientas para que recortar y dar forma al vello facial y cortar el pelo y cubrir tus necesidades de arreglo personal.

Tu barba ideal de forma fácil y precisa

Tu barba ideal de forma fácil y precisa

Las cuchillas y los peines-guía del recortador crean líneas rectas y limpias, por lo que es fácil conseguir un look perfecto.

Recórtate el pelo a tu manera

Recórtate el pelo a tu manera

Coloca el peine-guía para el pelo y elige la longitud que prefieras para mantener tu peinado cómodamente en casa.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

706

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Muy contento con la compra, la batería dura mucho y muy fiable.

Ventajas

Muy buen producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1

Date of Use 2026-05-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1

Date of Use 2026-05-25

07/03/2026

España

España

Comprador verificado

Simple y con grandes resultados!

Sinceramente era lo que venía buscando desde hace mucho, pensé que por ser sencilla o con pocos accesorios iba a dar malos resultados pero al final me sorprendió muchísimo, diferentes niveles de corte y además un cortador de pelos de nariz, una bolsa y su cargador, me encantó, 100% recomendable.

Ventajas

100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1

25/10/2025

España

España

Recomendable

Más potencia que las convencionales del mismo precio!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

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