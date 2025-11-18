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CARA: moldeadores/sets arreglo personal
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All-in-One Trimmer 3000 Series Recortador 7 en 1
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MG3930/15
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¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
All-in-One TrimmerPeine-guía para barba de 2 días de 2 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para barba de 2 días de 1 mm
Cable USB
Multigroom Peine-guía de 12 mm
MultigroomPeine-guía 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomRecortador para nariz y orejas
Adaptador de pared USB HQ87
ShaversCepillo de limpieza
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
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