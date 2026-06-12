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All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5950/15

4.4
| (1778) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Una herramienta, el estilo completo
Crea tu look personal con este versátil recortador, que incluye 12 herramientas de calidad para cara, cabeza y cuerpo. Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable se mantienen afiladas como el primer día sin necesidad de lubricación para lograr un corte preciso.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para la cara, el pelo y el cuerpo

Una herramienta, el estilo completo

  • 12 en 1: cara, cabeza y cuerpo

  • Cuchillas autoafilables de acero

  • Tecnología BeardSense

Todo en uno para la cara, la cabeza y el cuerpo

Este recortador todo en uno ofrece 12 herramientas para todas tus necesidades de afeitado. Recorta y perfila cómodamente el vello facial, recorta el pelo y arregla el vello corporal.

Consigue un recorte uniforme y bordes marcados

El recortador y su conjunto de peines-guía ofrecen 14 posiciones de longitud de 0,5 a 16 mm en pasos precisos de 1 mm para crear estilos de barba de varias longitudes. El diseño estrecho del recortador de precisión facilita la creación de bordes marcados y detalles finos. Limpia las mejillas, la barbilla y el cuello con el recortador metálico para completar tu look.

Despídete del vello corporal

Aféitate cómodamente por debajo del cuello con nuestro accesorio de afeitado corporal. Un exclusivo sistema de protección de la piel protege las zonas sensibles mientras te afeitas hasta 0,5 mm de longitud. También puedes recortarte el vello corporal con el peine-guía de fácil montaje.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

1778

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

12/06/2026

España

España

Sigue funcionando como el primer día

Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

29/05/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecta

Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana

Ventajas

BATERÍA

Contras

NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

22/05/2026

España

España

Comprador verificado

Gran producto

Buen producto que no necesita lubricación, con material de primera calidad y una gran batería

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Basado en un recorte del vello facial de 2,3 veces a la semana en sesiones de unos 11,5 minutos.