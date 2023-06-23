Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
CARA: moldeadores/sets arreglo personal
Todas las series
All-in-One Trimmer Series 5000
Asistencia
MG5950/15
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
Todas (14)
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
All-in-One TrimmerPeine-guía ajustable para el pelo de 9-13 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para barba de 2 días de 2 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía ajustable para el pelo de 16-20 mm
All-in-One-TrimmerPeine-guía ajustable para el pelo de 3-7 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para barba de 2 días de 1 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para el cuerpo de 3 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para el cuerpo de 5 mm
Cable USB
Beardtrimmer series 5000Accesorio recortador de precisión
Unidad de corte
All-in-One-Trimmer/MultigroomRecortador para nariz y orejas
Recortador para el cuerpo
All-in-One_Trimmer& MultigroomPeine-guía de 16 mm
Adaptador de pared USB HQ87
ShaversCepillo de limpieza
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Localizador de servicio técnico
Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
Ver garantías del producto
Consulta los términos de garantía de tu producto Philips
Iniciar un cambio de producto
Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.