Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
CARA: moldeadores/sets arreglo personal
Todas las series
All-in-One Trimmer Series 7000
Asistencia
MG7940/15
Go to shop
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Instrucciones de uso
Todas (14)
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Cómo debo recortar la barba con mi producto Philips?
¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
All-in-One TrimmerPeine-guía ajustable para el pelo de 9-13 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía ajustable para el pelo de 16-20 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía de 9 mm
All-in-One TrimmerFunda
All-in-One TrimmerPeine-guía de 12 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía de 16 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía de precisión ajustable de 1-3 mm
All-in-One-TrimmerPeine-guía ajustable para el pelo de 3-7 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para cejas de 6 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para el cuerpo de 3 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía para el cuerpo de 5 mm
All-in-One TrimmerPeine-guía de 4 mm
All-in-One TrimmerSeries 7000
Cable USB
Beardtrimmer series 5000Accesorio recortador de precisión
Unidad de corte
All-in-One-Trimmer/MultigroomRecortador para nariz y orejas
Recortador para el cuerpo
Multigroom series 7000Recortador de vello
Adaptador de pared USB HQ87
ShaversCepillo de limpieza
Mi recortador para nariz Philips no funciona
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Localizador de servicio técnico
Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
Ver garantías del producto
Consulta los términos de garantía de tu producto Philips
Iniciar un cambio de producto
Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.