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Descatalogado
13 herramientas
Cuchillas metálicas autoafilables
Hasta 180 minutos de autonomía
Impermeable
Las cuchillas autoafilables de acero de este recortador para la cara y el cuerpo están reforzadas con hierro y templadas para ofrecer la máxima resistencia. El resultado es que las cuchillas permanecen tan afiladas como el primer día. No se oxidan ni necesitan lubricante.
Diseñada para arreglar el vello facial y afeitar el vello corporal, la Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias a su revestimiento deslizante y a sus puntas redondeadas. Además, con una unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con el vello más largo.
El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom incluye 13 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.
4.4
de 4
466
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
PGM1
30/09/2023
España
Parte de la promoción
Sin lugar a dudas la mejor afeitadora del mercado
Estoy muy contento de la afeitadora, anteriormente ya había, tenido una philips y no me ha decepcionado. Lo mejor es la duración de la bateria, que nunca se acaba y te permite usarla a menudo. Me ha gustado mucho el accesorio que permite regular el corte de la barba, ya que permite vaciarla si tener que rasurarla. Anteriormente, la gillete me provocaba heridas, con oneblade he conseguido que no se mi irrité la piel de la cara. Además, es perfecta para zonas íntimas!
Ventajas
Posibilidad de regular el corte de la barba
Contras
Material, otros modelos son de aluminio y este es de plástico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Zayn24
29/09/2023
España
Parte de la promoción
La MG9540/15 Series 900 es la recotadora perfecta
La Philips MG9540/15 Series 9000 se ha convertido en mi compañera perfeta de cuidado personal ideal. Tiene un diseño muy ergonómico y calidad es genial, al principio parece un poco de difícil de usar pero sus instrucciones la hacen de fácil manejo. Tiene muchos accesorios intercambiables, puedo lograr cualquier estilo de barba y corte de cabello desee. Sus cuchillas de acero autoafilables ofrecen cortes precisos sin tirones ni irritación. La batería dura horas y su funcionamiento inalámbrico es conveniente. Además, su limpieza es rápida y sencilla. En resumen, esta recortadora lo tiene todo, es mi elección número uno para el cuidado personal.
Ventajas
muchos cabezales para los deferentes tipo de pelos y cortes.
Contras
Se calienta un poco cuando carga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Stebanovic
29/09/2023
España
Parte de la promoción
El Mejor Pack Todo en Uno para un Afeitado
Por supuesto, aquí tienes la revisión modificada: He estado utilizando la afeitadora Philips Series 9000 All-in-One durante varias semanas y estoy bastante satisfecho con mi experiencia. Esta afeitadora ofrece un rendimiento sólido en varias áreas que considero cruciales en un producto de cuidado personal. Una de las características que realmente aprecio es la versatilidad de esta afeitadora. Viene con la maquinilla One Blade, que tiene la capacidad de recortar, perfilar la barba. La maquinilla viene con cuchillas para el afeitado desde la barba hasta el vello corporal y el cabello Esto la convierte en una herramienta integral en mi rutina de cuidado personal, ya que no necesito varias herramientas diferentes para lograr el aspecto que deseo. La calidad de afeitado es excelente. La cuchillas que ofrece son afiladas y precisas, lo que resulta en un afeitado suave y sin tirones en todas las áreas del cuerpo. Además, la afeitadora es fácil de maniobrar, lo que me permite llegar a áreas de difícil acceso sin problemas. En cuanto a la duración de la batería, también estoy contento. Una carga completa dura lo suficiente para varias sesiones de afeitado y recorte, lo que es conveniente para viajes o para aquellos días ocupados en los que no tengo tiempo para cargarla con frecuencia. En resumen, la Philips Series 9000 All-in-One ha demostrado ser una afeitadora versátil y confiable que cumple con mis expectativas. Ofrece un rendimiento sólido, una calidad de afeitado excepcional y una duración de batería adecuada. La recomendaría a quienes buscan una herramienta de cuidado personal versátil y de calidad.
Ventajas
Multiples opciones para todo tipo de barbas, cabellos y partes del cuerpo en general
Contras
Nada, el pack es muy completo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG9540/15 Series 9000
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Cada cuchilla dura hasta 4 meses: para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.