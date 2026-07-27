13 métodos para cocinar con solo pulsar un botón

Freír con aire, hornear, cocinar a la parrilla, asar y mucho más. Ajusta la hora y la temperatura manualmente o utiliza las funciones preestablecidas para desbloquear 13 formas diferentes de cocinar al alcance de la mano, entre las que se incluyen recalentar, descongelar y conservar el calor.