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NA229/00
Facilidad de uso
Ahorro de tiempo y energía
Menos aceite
Tamaño perfecto
Cocinar con aire caliente hace que tus platos favoritos tengan hasta un 90 % menos de grasa sin perder el sabor.
Freír con aire, hornear, cocinar a la parrilla, asar y mucho más. Ajusta la hora y la temperatura manualmente o utiliza las funciones preestablecidas para desbloquear 13 formas diferentes de cocinar al alcance de la mano, entre las que se incluyen recalentar, descongelar y conservar el calor.
Pantalla táctil fácil de usar con 9 funciones predefinidas: patatas fritas congeladas, patatas fritas naturales, muslos de pollo, carne, pescado, desayuno, verduras, pastel y función para conservar el calor.
Opiniones
En comparación con patatas fritas caseras preparadas en una freidora de aceite normal.
Encuesta entre usuarios de HomeID, 6000 encuestados, 2021.
Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con las Airfryer de Philips; a la hora de cocinar una pechuga de pollo (posición AF a 160 °C, sin precalentamiento) o un filete de salmón (posición AF a 200 °C, sin precalentamiento) en lugar de utilizar un horno de clase A.