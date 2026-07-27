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  • Cocina platos sabrosos sin esfuerzo
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Serie 2000Airfryer serie 2000 de 4,2 l

NA229/00

Cocina platos sabrosos sin esfuerzo
Crujiente por fuera, tierno por dentro. La exclusiva tecnología RapidAir ahorra tiempo y energía sin comprometer el sabor. Disfruta de 13 métodos de cocción diferentes con solo tocar un botón para deliciosas y saludables guarniciones y aperitivos en menos de 15 minutos.
Ver todos los beneficios

Cocina platos sabrosos sin esfuerzo

  • Facilidad de uso

  • Ahorro de tiempo y energía

  • Menos aceite

  • Tamaño perfecto

Disfruta de una comida sana con hasta un 90 % menos de grasa*

Disfruta de una comida sana con hasta un 90 % menos de grasa*

Cocinar con aire caliente hace que tus platos favoritos tengan hasta un 90 % menos de grasa sin perder el sabor.

13 métodos para cocinar con solo pulsar un botón

13 métodos para cocinar con solo pulsar un botón

Freír con aire, hornear, cocinar a la parrilla, asar y mucho más. Ajusta la hora y la temperatura manualmente o utiliza las funciones preestablecidas para desbloquear 13 formas diferentes de cocinar al alcance de la mano, entre las que se incluyen recalentar, descongelar y conservar el calor.

Pantalla táctil, control sin esfuerzo

Pantalla táctil, control sin esfuerzo

Pantalla táctil fácil de usar con 9 funciones predefinidas: patatas fritas congeladas, patatas fritas naturales, muslos de pollo, carne, pescado, desayuno, verduras, pastel y función para conservar el calor.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Avisos legales

  1. En comparación con patatas fritas caseras preparadas en una freidora de aceite normal.

  2. Encuesta entre usuarios de HomeID, 6000 encuestados, 2021.

  3. Porcentajes promedio basados en mediciones internas de laboratorio con las Airfryer de Philips; a la hora de cocinar una pechuga de pollo (posición AF a 160 °C, sin precalentamiento) o un filete de salmón (posición AF a 200 °C, sin precalentamiento) en lugar de utilizar un horno de clase A.