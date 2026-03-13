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Serie 2000 Airfryer serie 2000 de 4,2 l
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NA229/00
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Declaración de conformidad de la UE
Important Information Manual NA110 NA120 NA130 NA210 NA220 NA229 NA230
Todas (9)
Mi Philips Airfryer desprende un olor a plástico
¿Dónde puedo encontrar recetas para mi Airfryer?
¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?
¿Cómo y cuándo debo usar aceite en mi Philips Airfryer?
La aplicación Philips HomeID se ha cerrado o bloqueado
El revestimiento de la sartén o cesta de mi Philips Airfryer se desprende
Sale humo blanco de mi Philips Airfryer
Las patatas fritas caseras preparadas en la Philips Airfryer no quedan como esperaba
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