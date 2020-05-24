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Descatalogado
NP2900/12
Libera tu música
El Network Music Player NP2900 Streamium de Philips, con altavoces integrados, te proporciona acceso inalámbrico a la música del ordenador y a la radio por Internet. Y todo ello con las ventajas de las extraordinarias tecnologías LivingSound y FullSound.
Radio de Internet gratuita
Pantalla a todo color
Streamium incluye miles de emisoras de radio por Internet gratuitas. Ahora podrás estar al corriente de todo tipo de música del mundo. Conecta el Streamium a Internet y escucha tus programas favoritos online en un sistema de audio sin tener que encender el ordenador.
La interfaz fácil e intuitiva de GoGear dispone de una tecnología de navegación avanzada que no solo garantiza una navegación rápida y suave, sino una experiencia multimedia agradable con la que es muy fácil familiarizarse. Las funciones inteligentes como Album Art, que muestra las carátulas de los álbumes integradas en los archivos de música, te permite tener una experiencia más completa, al igual que en los viejos tiempos, cuando veías la carátula del CD o LP mientras disfrutabas de la música.
La función de búsqueda alfanumérica te permite encontrar tus artistas, pistas o álbumes favoritos de forma instantánea. Sólo tienes que pulsar "Search" (Buscar) en el mando a distancia y, a continuación introducir las primeras letras o números del nombre de la pista, artista o álbum que deseas. Te llevará al resultado que más coincida con tu entrada y no necesitarás perder tiempo desplazándote por toda la colección o por cada línea de la lista de reproducción.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Premios
3.5
de 4
127
Reseñas
Hermes7
24/05/2020
Deutschland
Immer noch Sehr Gut
Habe das NP2900 seit über 9 Jahre und alles ist wie am ersten Tag.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium NP2900 Network Music Player
Fecha de uso 2018-05-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium NP2900 Network Music Player
Fecha de uso 2018-05-24
Bbuck
18/11/2019
France
Comprador verificado
Très satisfait
Dommage que ce produit ait été arrêté et n’ait pas de successeur. Le son est vraiment top en rapport à sa taille.
Ventajas
Son
Contras
N’existe plus
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil
Fecha de uso 2017-11-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Streamium NP2900 Récepteur audio sans fil
Fecha de uso 2017-11-18
benoven
15/06/2018
Deutschland
Tolles Internetradio und Mediaplayer
Ich gebe es zu, ich bin ein Philips-Fan und besitze aus dem Consumersortiment einige Produkte. Neben den 2 NP-2900 nenne ich auch 2 NP-2500 mein Eigen. Leider werden die Geräte eher unterdurchschnittlich bewertet, das mag aber daran liegen das zu der Zeit in der die Geräte neu verkauft wurden die Technik und Datenraten nicht so weit waren wie heute. Ich habe im Zusammenspiel mit WLAN überhaupt keine Probleme, keine Verbindungsabbrüche und auch die vielfach bemängelten Ladezeiten sind meisten sehr kurz. Manchmal sind die Server einiger exotischer Sender offline- dafür kann aber das Gerät nichts. Der Klang ist gut und recht voluminös, natürlich ersetzt es keine Stereoanlage und mit den gegenwärtigen Boomboxen lässt es sich auch nicht vergleichen. Da liegen aber auch mind. 10 Jahre Entwicklung dazwischen. Ich habe leider nie herausgefunden auf welcher Basis die Philips Server laufen, aber ich habe rund 50 Stationen weltweit gespeichert. Philips bietet die Möglichkeit im Club Philips registrierte Nutzer die Reihenfolge der Sender selbst festzulegen, auf dem Gerät selbst geht das auch, ist aber nicht so komfortabel. Obendrein lassen sich Inhalte von einer externen Medienquelle (NAS, PC oder Router) auf den NP’s streamen. Ein Ausgang zum Mitschnitt mit einem Recorder (MD, Tape oder PCM) ist auch an Bord. Das dimmbare Display kann Albencover und natürlich Senderlogos anzeigen, auch Bilder als Diashow abspielen. Nach heutigen Maßstäben ist das Display dafür aber etwas klein. Das Gerät selbst ist sehr gut verarbeitet, mit einer mitgelieferten Konsole lässt es sich bei Bedarf auch an der Wand befestigen. Ich habe schon viele Internetradio auch namhafter Hersteller gehabt und getestet, die können aber im Gesamtpaket Philips das Wasser nicht reichen. Ich bin mir bewusst das meine begeisterte Empfehlung zu spät kommt - diese tollen Geräte werden nur noch auf dem Gebrauchtmarkt angeboten. Einzige kleine Kritik gilt der wirklich fizzeligen Fernbedienung. Sendersuche durch Eingabe mit dieser Tastatur macht nicht wirklich Spaß, geht aber nach Gewöhnung auch.
Esta reseña se realizó para Streamium NP2900 Network Music Player
Esta reseña se realizó para Streamium NP2900 Network Music Player
Para algunas funciones es necesario acceso a Internet de banda ancha
Algunos servicios no están disponibles en todas las zonas