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Descatalogado
NTRX500/10
Los equipos de sonido definitivos
Quédate sin palabras con los graves de este sistema de 650 W equipado con graves NX que es ideal para cualquier fiesta. Deja que Auto DJ mezcle canciones de tu dispositivo USB, reproduzca canciones desde cualquier smartphone mediante Bluetooth® y utilice efectos de iluminación de 260 K para que tu fiesta llegue a lo más alto.
650 W
Bluetooth
Añade pasión y el ambiente más innovador a cualquier fiesta con miles de luces de colores que parpadean, destellan y brillan al ritmo de la música. Elige fácilmente los colores de las luces para que se adapten a la temática que desees o simplemente elige una de las muchas presintonías del sistema. Pulsa el botón de graves NX Bass para que el espectáculo de luces sea aún más intenso.
Podés automatizar tus canciones favoritas con el DJ automático, que mezcla automáticamente las pistas de un dispositivo USB conectado. Añadí efectos de sonido con la rueda se selección del DJ. Llená de música la casa.
3.3
de 4
8
Reseñas
stiftkritzler
29/03/2017
Deutschland
Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei
Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 HiFi-Minisystem
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 HiFi-Minisystem
Eitzi
01/08/2014
Deutschland
Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!
Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 HiFi-Minisystem
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andre25
25/01/2016
España
Problema de funcionamiento
hace 2 meses tengo un problema con el equipo ntrx500, al conectarlo se preden los leds de losparlantes pero al apretar el boton "ON" no enciende y de tener de la suerte de que empiece a funcionar este solo reproduce el sonido durante unos minutos y luego se apaga (reinicio)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para NTRX500 Minicadena Hi-Fi
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Esta reseña se realizó para NTRX500 Minicadena Hi-Fi
Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.