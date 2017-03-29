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Descatalogado

Minicadena Hi-Fi

NTRX500/10

3.3

| (8) Reseñas

Los equipos de sonido definitivos

Quédate sin palabras con los graves de este sistema de 650 W equipado con graves NX que es ideal para cualquier fiesta. Deja que Auto DJ mezcle canciones de tu dispositivo USB, reproduzca canciones desde cualquier smartphone mediante Bluetooth® y utilice efectos de iluminación de 260 K para que tu fiesta llegue a lo más alto.

Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Los equipos de sonido definitivos

  • 650 W

  • Bluetooth

260 000 luces LED para conseguir un ambiente de fiesta formidable

260 000 luces LED para conseguir un ambiente de fiesta formidable

Añade pasión y el ambiente más innovador a cualquier fiesta con miles de luces de colores que parpadean, destellan y brillan al ritmo de la música. Elige fácilmente los colores de las luces para que se adapten a la temática que desees o simplemente elige una de las muchas presintonías del sistema. Pulsa el botón de graves NX Bass para que el espectáculo de luces sea aún más intenso.

DJ automático para mezclar de manera automática las pistas de la unidad USB

DJ automático para mezclar de manera automática las pistas de la unidad USB

Podés automatizar tus canciones favoritas con el DJ automático, que mezcla automáticamente las pistas de un dispositivo USB conectado. Añadí efectos de sonido con la rueda se selección del DJ. Llená de música la casa.

Potencia de salida total de RMS de 650 W / 8800 W PMPO

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

8

Reseñas

29/03/2017

Deutschland

Deutschland

Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei

Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.

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Esta reseña se realizó para NTRX500 HiFi-Minisystem

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01/08/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!

Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!

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25/01/2016

España

España

Problema de funcionamiento

hace 2 meses tengo un problema con el equipo ntrx500, al conectarlo se preden los leds de losparlantes pero al apretar el boton "ON" no enciende y de tener de la suerte de que empiece a funcionar este solo reproduce el sonido durante unos minutos y luego se apaga (reinicio)

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Esta reseña se realizó para NTRX500 Minicadena Hi-Fi

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Avisos legales

  1. Evite el uso prolongado del equipo con volumen superior a 85 decibelios, ya que podría dañar sus oídos.