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  • Un afeitado limpio que aporta confianza
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Descatalogado

Afeitadora eléctrica

PQ206/18

4.4
| (17) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Un afeitado limpio que aporta confianza
La afeitadora eléctrica Philips PQ206 combina el sistema de afeitado apurado con cabezales flotantes independientes. Puedes estar seguro de que tendrás el mejor aspecto todos los días
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Un afeitado limpio que aporta confianza

  • Alimentación por baterías

  • Fácil de transportar

Afeitado cómodo y apurado

Afeitado cómodo y apurado

El cabezal de afeitado importado te ofrece una experiencia de afeitado cómodo y apurado

Se adapta a las curvas de la cara

Se adapta a las curvas de la cara

Facilita un mayor contacto de las cuchillas de la afeitadora Philips con la piel, para un apurado excepcional; los cabezales con flotación independiente se adaptan a las curvas de la cara.

Cuchillas autoafilables

Cuchillas autoafilables

Las cuchillas autoafilables tienen una duración de hasta 2 años.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

17

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

2

14/06/2021

España

España

Buena

Buena en general cumple su función eso sí el bello que es fuerte le cuesta pero en relación calidad precio está bastante bien

Ventajas

Quita sel bello fácilmente

Contras

El bello muy fuerte le cuesta trabajo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica

14/07/2020

España

España

Excelente Afeitadora Rapida

Afeita en seco y muy rapidamente, excelente para viajes, dias apurados

Ventajas

ligera, rapida y con poco ruido

Contras

es a bateria, podria ser recargable USB

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

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10/07/2020

España

España

Cara Bonita

Esta es mi maquina de afeitar, que siempre puedo llevar conmigo para viaje, trabajo o visita de padres en su casa. Calidad de afeitado es muy bueno, recomiendo a Todos.

Ventajas

Tamaño

Contras

0

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 