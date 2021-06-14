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Descatalogado
Alimentación por baterías
Fácil de transportar
El cabezal de afeitado importado te ofrece una experiencia de afeitado cómodo y apurado
Facilita un mayor contacto de las cuchillas de la afeitadora Philips con la piel, para un apurado excepcional; los cabezales con flotación independiente se adaptan a las curvas de la cara.
Las cuchillas autoafilables tienen una duración de hasta 2 años.
4.4
de 4
17
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Estercarla
14/06/2021
España
Parte de la promoción
Buena
Buena en general cumple su función eso sí el bello que es fuerte le cuesta pero en relación calidad precio está bastante bien
Ventajas
Quita sel bello fácilmente
Contras
El bello muy fuerte le cuesta trabajo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica
14/07/2020
España
Parte de la promoción
Excelente Afeitadora Rapida
Afeita en seco y muy rapidamente, excelente para viajes, dias apurados
Ventajas
ligera, rapida y con poco ruido
Contras
es a bateria, podria ser recargable USB
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica
MegustaBarcelona
10/07/2020
España
Parte de la promoción
Cara Bonita
Esta es mi maquina de afeitar, que siempre puedo llevar conmigo para viaje, trabajo o visita de padres en su casa. Calidad de afeitado es muy bueno, recomiendo a Todos.
Ventajas
Tamaño
Contras
0
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para PQ206/18 Afeitadora eléctrica
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.