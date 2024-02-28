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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Cabezales flexibles DualPrecision
50 min de uso sin cable/1 h de carga
Recortador desplegable
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de 2 días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de 2 días.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado más suave.
La primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.
4.2
de 4
499
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
Basakato
28/02/2024
España
Muy bien
Recommended friends A todos mis amigos y a toda mi familia
Ventajas
Todo bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
jsanchogi
30/01/2019
España
Funcionamiento suave y nuy silencioso
La carga de la batería es de mucha duración, de momento casi un mes, y es muy útil el piloto que indica cuando se está acabando la carga.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Francisco48
24/01/2019
España
Parte de la promoción
Maravilloso descubrimiento
Para mí a sido una maravillosa sorpresa ya que era efectivo en su compra porque ya la tuve una vez y no me fue nada bien , porque se calentaba y me quemaba .Sin embargo la PT850/16 es una maravilla ya que no tengo problema con su calentamiento al ser el cabezal basculante y su apurado es muy bueno y su diseño es muy atractivo y un detallaso es su corta patillas que va de maravilla la recomiendo totalmente chapó por ustedes Philips
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver