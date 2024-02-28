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Descatalogado

Shaver series 5000 PowerTouchAfeitadora eléctrica en seco

PT860/16

4.2
| (499) Reseñas | 89% ha recomendado este producto
DualPrecision
PowerTouch añade energía a las mañanas. Ahora con más minutos por carga, cabezales totalmente lavables y cuchillas DualPrecision, que te proporcionan un afeitado más apurado. Con PowerTouch siempre finalizarás rápidamente tu aseo matutino.
Ver todos los beneficios

Atrapa más pelos

DualPrecision

  • Cabezales flexibles DualPrecision

  • 50 min de uso sin cable/1 h de carga

  • Recortador desplegable

Los cabezales DualPrecision afeitan el vello largo y la barba corta

Los cabezales DualPrecision afeitan el vello largo y la barba corta

Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de 2 días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de 2 días.

Flex & Float, se ajusta a las curvas de la cara y el cuello

Flex & Float, se ajusta a las curvas de la cara y el cuello

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para un afeitado más suave.

Las cuchillas Súper Levanta y Corta levantan el vello para un corte apurado

Las cuchillas Súper Levanta y Corta levantan el vello para un corte apurado

La primera cuchilla levanta cada pelo mientras que la segunda lo corta cómodamente debajo del nivel de la piel, para un resultado realmente suave.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

499

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

28/02/2024

España

España

Muy bien

Recommended friends A todos mis amigos y a toda mi familia

Ventajas

Todo bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver

30/01/2019

España

España

Funcionamiento suave y nuy silencioso

La carga de la batería es de mucha duración, de momento casi un mes, y es muy útil el piloto que indica cuando se está acabando la carga.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver

24/01/2019

España

España

Maravilloso descubrimiento

Para mí a sido una maravillosa sorpresa ya que era efectivo en su compra porque ya la tuve una vez y no me fue nada bien , porque se calentaba y me quemaba .Sin embargo la PT850/16 es una maravilla ya que no tengo problema con su calentamiento al ser el cabezal basculante y su apurado es muy bueno y su diseño es muy atractivo y un detallaso es su corta patillas que va de maravilla la recomiendo totalmente chapó por ustedes Philips

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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