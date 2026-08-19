Paga con Klarna
Regístrate y recibe 10 € de descuento
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Shaver series 5000 PowerTouch Afeitadora eléctrica en seco
Descatalogado
Asistencia
PT860/16
Go to shop
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Instrucciones de uso
Todas (4)
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi afeitadora de Philips?
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
Marco de retención de cabezal de afeitado
Soporte
ShaversCepillo de limpieza
El sistema Philips Jet Clean no limpia la afeitadora Philips