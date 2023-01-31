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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
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Descatalogado

OneBladeCuchilla de recambio

QP240/50

4
| (183) Reseñas | 81% ha recomendado este producto
Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
Su doble sistema de protección, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace el afeitado más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado incluye una unidad de corte de movimiento rápido que corta cualquier longitud de pelo
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marca de arreglo personal eléctrico preferida en el mundo1

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OneBlade 360
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OneBlade
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Refurbished Face

QP2734/20R1

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body reacondicionada

QP2834/20R1

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo

  • Recorta, perfila y afeita

  • 4 originales

  • Para todos los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Philips OneBlade es un revolucionario modelador híbrido que recorta, afeita y crea líneas definidas con cualquier longitud de barba. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida realmente eficiente, incluso con el vello más largo.

Para todos los mangos OneBlade

Para todos los mangos OneBlade

Compatible con OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que no se desgasta fácilmente

Cuchilla que no se desgasta fácilmente

La cuchilla duradera de acero inoxidable ofrece hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura. Aparecerá un indicador de sustitución (icono de expulsión) en la cuchilla cuando su rendimiento ya no sea óptimo. Ese será el momento de cambiar la cuchilla para disfrutar de la mejor experiencia de afeitado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

183

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

31/01/2023

España

España

Comprador verificado

Cuchillas

La verdad que tras sus usos estoy muy contento, me ayuda bastante a la hora de afeitarme de una sola pasada, y ademas de larga duración no es como otras que tras 3 o 4 pasadas se desgasta, estos duran bastante muy contento con los resultados obtenidos

Ventajas

Duradero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

18/05/2020

España

España

Tiene una afeitada fantastica asi como gillette

Para que le gente tambien sepa y pueda informarse que no solo es una muy buena afeitada si no que con la rapides que lo haces tambien

Ventajas

La rapidez y eficacia del afeitado

Contras

Que si se te olvida cargarla tendras que usarla con el cable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP230/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP230/50 Cuchilla de recambio

02/05/2019

España

España

De lo mejor que he visto en afeitadoras!

Este tipo de recambios, que desde mi punto de vista tratan de combinar lo mejor del afeitado mediante cuchillas y eléctrico, nos permiten obtener afeitados apurados y perfilar la barba con mucha precisión (debido a su similitud en diseño con cuchillas convencionales). Están diseñadas para barbas relativamente cortas y los resultados son más que excelentes. Además, según el fabricante, nos ofrecen una durabilidad de hasta 4 meses (aunque en mi caso, al no tener demasiada densidad de pelo, puedo estirar bastante más su uso). Sin duda alguna es una compra recomendable si buscamos lo mejor de cada tipo de afeitado, pues se defiende casi tan bien en cada punto como las máquinas destinadas a ello.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP220/55 Cuchilla de recambio

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.