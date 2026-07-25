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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
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Descatalogado

OneBladeCara

QP2724/20

4.3
| (4425) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Recorta, perfila y afeita cualquier longitud
Philips OneBlade es un nuevo revolucionario recortador que recorta, perfila y afeita, creando líneas y bordes precisos. Olvídate de tener que usar varias herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marca de arreglo personal eléctrico preferida en el mundo1

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

  • Recorta, perfila y afeita

  • Cuchilla original

  • Peine-guía ajustable 5 en 1

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Philips OneBlade cuenta con una revolucionaria tecnología diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida (12000 movimientos por minuto) realmente eficiente, incluso con el vello más largo.

Peine-guía ajustable 5 en 1

Peine-guía ajustable 5 en 1

Diseño único de peine abierto para recortar con eficacia sin obstruir ni interrumpir tu rutina, incluso en cabellos largos y gruesos.

Perfila

Perfila

Crea líneas precisos con la cuchilla de doble cara. Puedes afeitar en cualquier dirección y conseguir una gran visibilidad de cada vello que cortes. Consigue tu estilo en segundos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

4425

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

25/07/2026

España

España

Comprador verificado

gran producto

he tenido otras marcas de maquinillas, pero esta me parece perfecta, por su adaptación a la cara y cuerpo y ergonomía.

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30 Cara

Date of Use 2026-06-11

04/07/2026

España

España

Comprador verificado

Calidad

He dado 5 estrellas porqué me encanta,.no tita no corta no se enreda es una maravilla la mejor maquinilla qué he tenido

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 conectada QP4530/30 Cara

Date of Use 2026-05-31

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 conectada QP4530/30 Cara

Date of Use 2026-05-31

20/04/2026

España

España

Comprador verificado

El cambio en el afeitado

Cómoda, fácil de usar, rapidez del afeitado…no es necesario espuma de afeitar ni otro producto.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30R1 Face reacondicionada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade 360 QP2734/30R1 Face reacondicionada

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. En comparación con QP210 anterior

  2. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.