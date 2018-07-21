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Descatalogado
4.3
de 4
100
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
IKKKI
21/07/2018
Deutschland
Tolles Gerät
Gutes Desigt, liegt gut in der Hand, rasiert perfekt, sehr schnelle Aufladung mit langer Betriebsbereitschaft :-)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
LOSI51
21/07/2018
Deutschland
Comprador verificado
Tolles Gerät
Gutes Desigt, liegt gut in der Hand, rasiert perfekt, sehr schnelle Aufladung mit langer Betriebsbereitschaft :-)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Condp
23/05/2018
Nederland
Comprador verificado
Geweldig
Een geweldig scheer app.werk en doet wat je verwacht van een scheer app.Ben dik tevreden en zou deze zeker aanbevelen. Heb zeker geen spijt van deze aan koop.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/45 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren