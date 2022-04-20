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Shaver series 7000 SensoTouch RQ1187/16 Wet & dry electric shaver
Descatalogado
Asistencia
RQ1187/16
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi afeitadora de Philips?
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
Tapa protectora
ShaversCepillo de limpieza
Shaver series 7000& 9000Parte inferior de la unidad de afeitado
El sistema Philips Jet Clean no limpia la afeitadora Philips