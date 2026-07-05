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Productos reacondicionados
Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información
Revestimiento SkinGlide de protección
Cuchillas SteelPrecision
Sensor control de movimiento
Cabezales flexibles de 360 grados
Los productos reacondicionados de Philips se han renovado cuidadosamente aplicando altos estándares de calidad para proporcionar una segunda vida a los productos devueltos. Son una forma más sostenible y asequible de disfrutar de la calidad de Philips con la confianza de una garantía de 2 años y un completo servicio de atención al cliente.
Hay un revestimiento protector entre los cabezales de afeitado y la piel para facilitar el deslizamiento de la afeitadora. Cuenta con un máximo de 250 000 microesferas de microtecnología por centímetro cuadrado que mejoran el deslizamiento sobre la piel hasta en un 30 %***, lo que minimiza la irritación y favorece un afeitado diario cómodo.
Las cuchillas SteelPrecision, que realizan hasta 90 000 cortes por minuto, cortan más vello por pasada para un afeitado apurado y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento autoafilables, que se fabrican en Europa, ofrecen un rendimiento de corte fiable, afeitado tras afeitado.
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
comparado con material sin revestimiento
Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.
* Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación GroomTribe en 2019.
* * al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho