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Política de devolución de 30 días

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  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
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  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
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  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
  • Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel

Productos reacondicionados

Shaver series 7000Afeitadora eléctrica Wet & Dry reacondicionada

S7788/55R1

4.3
| (2959) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel
La serie 7000 de Philips se ha diseñado para quienes necesitan comodidad y apurado en el afeitado diario, además de protección adicional para la piel. La avanzada tecnología SkinIQ guía el movimiento para obtener mejores resultados en menos pasadas, incluso con barba de tres días.
Ver todos los beneficios

Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

con tecnología SkinIQ

Afeitado más apurado* y protección avanzada de la piel

  • Revestimiento SkinGlide de protección

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor control de movimiento

  • Cabezales flexibles de 360 grados

Utiliza menos. Reutiliza más.

Utiliza menos. Reutiliza más.

Los productos reacondicionados de Philips se han renovado cuidadosamente aplicando altos estándares de calidad para proporcionar una segunda vida a los productos devueltos. Son una forma más sostenible y asequible de disfrutar de la calidad de Philips con la confianza de una garantía de 2 años y un completo servicio de atención al cliente.

Ayuda a reducir la fricción para una piel más suave

Ayuda a reducir la fricción para una piel más suave

Hay un revestimiento protector entre los cabezales de afeitado y la piel para facilitar el deslizamiento de la afeitadora. Cuenta con un máximo de 250 000 microesferas de microtecnología por centímetro cuadrado que mejoran el deslizamiento sobre la piel hasta en un 30 %***, lo que minimiza la irritación y favorece un afeitado diario cómodo.

Corte apurado y eficaz en cada pasada

Corte apurado y eficaz en cada pasada

Las cuchillas SteelPrecision, que realizan hasta 90 000 cortes por minuto, cortan más vello por pasada para un afeitado apurado y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento autoafilables, que se fabrican en Europa, ofrecen un rendimiento de corte fiable, afeitado tras afeitado.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. comparado con material sin revestimiento

  2. Probado en comparación con la serie 3000 de Philips.

  3. * Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación GroomTribe en 2019.

  4. * * al comparar los residuos de afeitado tras utilizar líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho